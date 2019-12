I desember for to år siden fikk Fredriksen den blytunge beskjeden om at AaFK ikke ønsket ham videre som A-lagstrener. AaFK hadde rykket ned til 1. divisjon og ville starte på nytt med en ny trener.

– Jeg tenker ikke så mye tilbake på det som skjedde, men jeg har bevisst brukt erfaringene jeg fikk inn i den jobben jeg har nå. Alle fotballtrenere på dette nivået vil på et eller annet tidspunkt oppleve å miste jobben. Jeg lært utrolig mye av å være trener i AaFK, sier Fredriksen.