Solskjær og United vant skjebnekampen – klare for Champions League

Manchester United slo Leicester og endte på 3.-plass i Premier League. Nå er Ole Gunnar Solskjær (47) og co. klare for neste sesongs Champions League.

Manchester United-spillerne kunne slippe jubelen løs. Oli Scarff / pool AFP

26. juli 2020 18:57 Sist oppdatert nå nettopp

Leicester City – Manchester United 0–2

Det ble beskrevet som en «skjebnekamp». I potten lå det en svært etterlengtet Champions League-plass for Ole Gunnar Solskjær og Manchester United.

Etter over 90 intensive minutter knyttet nordmannen neven og gliste fra øre til øre. «De røde djevlene» slo Leicester 2–0 etter mål fra Bruno Fernandes og Jesse Lingard.

Dermed kunne de slippe jublene løs og feire at en plass i Europas gjeveste klubbturnering neste sesong var et faktum.

– Jeg er svært glad på spillernes vegne. Vi har klart å få en plass i Champions League. Vi kom bakfra og passerte flere lag på tabellen. Vi har vært jevne og hatt moral i laget. Vi kan være stolte, sier Solskjær i et intervju vist på TV 2.

Fakta Manchester United Stiftet: 1878 Bane: Old Trafford (74.879 tilskuere) Manager: Ole Gunnar Solskjær Meritter, serietitler: 20 (1908, 1911, 1952, 1956, 1957, 1965, 1967, 1993, 1994, 1996, 1997, 1999, 2000, 2001, 2003, 2007, 2008, 2009, 2011, 2013) FA-cupen: 12 (1909, 1948, 1963, 1977, 1983, 1985, 1990, 1994, 1996, 1999, 2004, 2016) Ligacupen: 5 (1992, 2006, 2009, 2010, 2017) Serievinnercupen/Champions League: 3 (1968, 1999, 2008) Vis mer

Her scorer Bruno Fernandes det svært viktige målet. Oli Scarff / pool AFP

Det imponerende comebacket

Noen vil kunne si «det skulle bare mangle» for en gedigen klubb som Manchester United. Det kunne man også ment om Arsenal og Tottenham, men for storklubbene fra London blir det ikke kamper i Champions League til høsten.

Det så lenge ut til at også Solskjær skulle få problemer med å kvalifisere seg. Da én tredjedel av sesongen var unnagjort, var Manchester United hele ni poeng bak Chelsea på fjerdeplass.

– Hans aksjer var på det svakeste i høst da United lå under midten av tabellen og surret rundt. De hadde noen dårlige kamper og resultater. Det er ikke alltid like lett for supporterne å se langsiktig på prosjektet, sier Bjarte Valen i Manchester Uniteds norske supporterklubb.

Han er vanvittig imponert over Solskjærs snuoperasjon. I januar var Leicester 14 poeng foran, men siden 1. februar har United gått 15 kamper uten tap i Premier League. Kun byrival Manchester City har tatt flere poeng i samme periode. Slike resultater belønnes man for.

En betenkt Ole Gunnar Solskjær på sidelinjen i første omgang. CARL RECINE / REUTERS

– Prestisje for Solskjær

Valen mente før sesongen at om Solskjær fører United til en topp-fire-plassering, så vil det være en god sesong. Det var det store målet. Fremover vil det være mindre spekulasjoner rundt nordmannens jobb.

– For Solskjær handler dette mye om prestisje. Han vet at han får arbeidsro ved å ta dette laget til Champions League. Det viser at prosjektet er på skinnene, det går fremover, man har sett en riktig utvikling i laget og hans strategi har vært vellykket ved å gi unge spillere muligheten, sier han.

Nå får klubben også store pengesummer inn på konto for å spille i Champions League. Det kan bety nytt, ungt talent inn portene på Old Trafford.

– Det kan være forskjellen på å få inn en stjernespiller som Jadon Sancho, mener Valen.

Det er lenge blitt hevdet at Borussia Dortmund-spilleren er aktuell for United. Men for ham, som for de fleste andre toppspillerne i Europa, ønsker man å spille i Champions League. Nå kan Solskjær friste engelskmannen med nettopp dét.

Ole Gunnar Solskjær og Manchester United måtte unngå å tape for Leicester. Carl Recine / pool Reuters

Få målsjanser og slurvete spill

Før kampen var forutsetningene klare. Det var kun målforskjell som skilte United på 3.-plass og Chelsea på plassen bak. Ett poeng bak dem igjen fulgte Leicester, United motstander i den siste serierunden. Solskjær og co. ville ta seg til Champions League så lenge de unngikk tap. Skulle det ende med nederlag, kunne de likevel kapre en plass dersom Chelsea tapte mot Wolverhampton.

De første 45 minuttene av oppgjøret på King Power Stadium var preget av få målsjanser og slurvete spill. Harry Maguire, Solskjærs rekordsignering, holdt på å servere motstanderen en gigantmulighet, men fikk omsider ordnet opp i eget rot.

Like før pause fikk Marcus Rashford to gode muligheter. Den ene avslutningen havnet høyt over mål, den andre gikk knallhard midt i hanskene på Kasper Schmeichel i Leicester-buret. Halvveis sto det likevel 0–0.

Her blir Anthony Martial felt på vei gjennom. Det endte med straffespark. Oli Scarff / pool AFP

Måtte unngå tap

Da Chelsea gikk til pause med en komfortabel 2–0-ledelse over Wolverhampton, ble det tidlig klart at Manchester United måtte ta saken i egne hender.

Minuttene gikk i Leicester og nervene ble større og større. Etter timen spilt headet Jamie Vardy ballen i krysstangen. Kampen levde til aller høyeste grad.

– Det står ufattelig mye på spill, kommenterte TV 2s Øyvind Alsaker.

Så kom det kampavgjørende øyeblikket. Hamza Choudhury mistet ballen på egen banehalvdel og sekunder senere var Anthony Martial på vei gjennom. Franskmannen ble felt av tidligere Manchester United-forsvarer Jonny Evans og dommer Martin Atkinson kunne ikke annet enn å peke på straffemerket.

Solskjærs geniale januar-signering Bruno Fernandes stilte seg opp på ellevemetersmerket. Portugiseren satte sikkert inn sitt åttende mål for sesongen.

– Da kan han puste litt lettere, Ole Gunnar Solskjær. Nå må Leicester ha to mål, sa Alsaker da bildene av Solskjær som applauderte sine egne spillere rullet over TV-skjermen.

Etter scoringen var Leicester nær en utligning ved flere anledninger, men klarte ikke å få ballen i mål. Til slutt fikk Evans attpåtil rødt kort og Jesse Lingard la på til 2–0 etter en stor keepertabbe fra Schmeichel på overtid av overtiden.