Imponerte Bohinen i eliteseriedebuten: Nå kan 18-åringen få sjansen fra start

Isak Dybvik Määttä fikk sin første eliteserieminutter da han spilte andre omgang i 3-2-seieren over Start. Nå kan unggutten få enda mer spilletid.



18-åringen fra Langevåg hadde ikke spilt et eneste minutt tidligere denne sesongen i Eliteserien, og sto med to cupkamper, samt et innhopp i siste seriekamp fra forrige sesong.