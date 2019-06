– Det blir stort, og er noe jeg ser fram til.

Det sier Dirirsa Gamachis til Fædrelandsvennen. Greipstad-gutten har lenge trent med Starts A-lag, og har i det siste imponert så pass for andrelaget at han onsdag får bli med på bussen når Start reiser for å møte Viking på Frøyland stadion onsdag ettermiddag.