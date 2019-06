NORGE – ROMANIA 2–2

Fikk sjansen i fraværet til de to som har stått foran i køen. Litt passiv på et par dødballer han kunne kommet ut på. Rolig kveld ellers. Var smart da han slo et langskudd vekk fra farlig posisjon. Kan knapt lastes for reduseringen. Viktig involvering på innlegg rett før slutt.