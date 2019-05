Fem snakkiser etter Kristiansund-tapet: «Mistet et helt forsvar i én og samme kamp»

1) Runar Espejord

Espejord startet sin første kamp for «Gutan» siden 10. august i fjor (1–0-tap borte mot Sandefjord, journ.anm.). Espejord hadde et magisk Alfheim-comeback sist da han kom inn i 66. minutt og satte inn 1–1 mot Brann med sin første touch på ballen etter 29 sekunder. Til tross for at Espejord fortsatt ifølge seg selv var langt fra fit til å spille fra start, valgte Simo Valakari å starte med Espejord på topp. Utrolig nok spilte han hele kampen, men uten at det ble scoring.

2) 0–1 nok en gang

I sesongens fem første kamper har TIL havnet under 0–1. Det har naturlig nok gjort poengfangsten veldig vanskelig, noe 1–1–3 og fem poeng på sesongens fem første kamper vitner om. Det har skjedd etter henholdsvis 18, 8, 13, 11, 52 minutters spill. Mot Kristiansund så «Gutan» endelig ut til å holde nullen, men seks minutter på overtid raknet det igjen.

3) Dobbeltskader og suspensjoner

Allerede etter kvarteret spilt måtte Artem Sokol forlate banen med en skulderskade. Han ble erstattet av Marcus Holmgren Pedersen og kan være ute i lengre tid. Men det stoppet ikke med det. Etter 65 minutters spill ble TIL-kaptein Simen Wangberg liggende nede og måtte fraktes av banen med båre.

To skader i forsvaret er alt annet enn det TIL trenger nå. Wangberg måtte for øvrig erstattes av Lasse Nilsen. Marcus Holmgren Pedersen fikk direkte rødt kort i 88. minutt for en felling som bakerste mann! TIL har altså da tre forsvarsspillere fra dagens kamp, som sannsynligvis ikke er aktuelle til hjemmekampen mot Odd om en uke.

4) Kristiansund-spøkelset

Kristiansund stadion har rett og slett vært en marerittstadion for TIL å komme til. I 2014 spilte «Gutan» der for første gang i 1.-divisjon og tapte 0–1. Etter at KBK kom opp til Eliteserien har de regelrett banket «Gutan». 4–1 i 2017 og 5–1 i 2018 er fasiten de to siste sesongene.

Generelt har blåtrøyene vært en vanskelig motstander. TIL vant 1–0 i 2014 i 1.-divisjon, men har aldri slått KBK i Eliteserien. 1–1 og 0–0 endte oppgjørene på Alfheim mellom de to lagene de siste to sesongene. Søndag raknet det igjen.

5) Snytt for straffe?

Midtveis i 1. omgang ble TILs venstre vingback Juha Pirinen liggende i feltet og holde seg til hodet. Reprisene viste at han fikk seg en voldsom albue fra KBKs Aliou Coly og særlig mange TIL-fans følte seg nok snytt for et straffespark i den situasjonen.