Scoret to før avreise til landslagsspill for Chile

− Det er bare helt sykt å høre når folk sier det. Jeg klarer rett og slett ikke å sette ord på hva jeg føler, er svaret Niklas Castro gir når han blir spurt om hva han tenker om at han er blitt kalt inn til landslagssamling for Chile.

Med chilensk far og norsk mor er det Chile som har landslaget han har fulgt.

− Det som skjer nå er rett og slett en barndomsdrøm. Det er noe jeg alltid har drømt om. Hvordan de visste om meg i det hele tatt, har jeg ingen anelse om. Men det som dette kanskje først og fremst viser er at dersom man ønsker noe sterkt nok, og jobber knallhardt for det, så kan alt skje, sier Castro.

15 scoringer til nå i år

Kvalitetene som har gjort at han er på blokka til det chilenske landslaget har han for alvor vist gjennom hele sesongen for AaFK, og fortsatte med det mot Raufoss. To nye scoringer bringer han opp i 15 totalt for året – i tillegg til å ha vært nest sist på ti scoringer til.

− Målet mitt var å sanke flere målpoeng enn i fjor. Det har jeg klart nå, men ser ingen grunn til å stoppe med det, understreker han.

Trenger ett poeng til

3-1-seieren mot Raufoss, der Jernade Meade scoret det første målet – sitt første seriemål for AaFK − var egentlig en maktdemonstrasjon fra AaFKs side. Gjestene var ikke i nærheten av å kunne reise fra Ålesund med poeng. Men ettersom både Start og Sandefjord vant sine kamper denne runden, må AaFK fortsatt vente med formelt å feire opprykket.

− Ingenting er avgjort ennå, og vi vil ikke ta noe på forskudd. Det er klart, vi leder med 12 poeng og har en veldig god målforskjell, men vi trenger det ene poenget til for å være helt sikre. Så feiringen får vi vente med, smiler Castro.

Får optimal treningsperiode

Neste kamp for AaFK er mot tabelljumbo Tromsdalen om 14 dager. Og etter denne landslagspausen er det nok ingen av AaFK-spillerne som kommer til å ha hatt en bedre treningsperiode enn Castro. Han skal bryne seg mot og med spillere som Alexis Sánchez, Arturo Vidal, Charles Aránguiz og Claudio Bravo.

− Det blir helt spesielt. Det blir en treningsperioden der jeg skal trene med verdensstjerner, smiler den chilenske landslagsspilleren.