Kippes karriereavslutning ble offentliggjort på en pressekonferanse på Åråsen onsdag.

– Det har vært en lang prosess. Jeg har jo vært gammel i snart ti år, men jeg har ønsket å spille fotball lengst mulig. Jeg har unngått skader og nå fant jeg ut at dette var et flott tidspunkt å takke av på. Kroppen er fin og vi har fått en erstatter for meg i klubben, sa Kippe, som har vært på banen i 15 av LSKs seriekamper denne sesongen.

– Jeg har hatt en fantastisk tid både her og i England. Det blir litt rart med en ny rolle ettersom jeg ikke har drevet med annet enn fotball. Jeg vil takke alle lagkamerater og trenere som har gjort at jeg har kunnet spille i 23 år, sa den snart 42 år gamle Kippe.

Ny rolle

Kippe har tatt trenerutdanning parallelt med spillerkarrien, og han skal nå bli toppspillerutvikler i LSK fra og med neste sesong.

Han får et spesielt ansvar for å følge opp de mest lovende juniorspillerne.

– Vi er veldig glade for at Frode fortsetter i Lillestrøm. Han har en helt unik erfaring gjennom en uvirkelig lang karriere her, og han vet hva som skal til for at en ung spiller skal klare å ta steget opp på et A-lag. Han vil bli en helt sentral aktør for å forsterke broen mellom juniorlaget og A-laget, sier sportssjef Simon Mesfin til lsk.no.

440 kamper

Forsvarsspilleren er den eldste som har spilt A-lagsfotball for LSK i en alder av 41 år 276 dager.

Kippe kom til Lillestrøm i 1997 og har spilt 440 kamper for klubben. Kippe ble kjøpt av Liverpool i 1998, men han fikk bare to ligacupkamper der. Han var også utlånt til Stoke i to perioder.

Kippe kom tilbake til norsk fotball fra og med 2002-sesongen. Han fikk åtte A-landskamper for Norge.