STAVANGER/SANDNES: Mens eliteserielagene er i full gang med å forberede seg til sesongstarten 16. juni, venter fortsatt Sandnes Ulf og klubbene i 1. divisjon på en endelig startdato.

Signalene nå tyder på at det blir oppstart rundt 1. juli for lagene på nivå to. Det er også datoen Sandnes Ulf-trener Steffen Landro styrer etter.