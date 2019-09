2–1 vant mossingene i en kamp hvor Vidar helt klart burde ha tatt ett poeng.

Men en grov feilpasning i eget forsvarsfelt på stillingen 1–0 til hjemmelaget ødela. Moss takket for gaven og dermed 2–0.

Vidar reduserte til 2-1, men selv om Lassa-laget spillemessig var fullt på høyde i medvinden, kom aldri utligningen.

Fakta: Moss – Vidar 2–1 Pause: 1–0 395 tilskuere Melløs stadion naturgress Mål: 1–0 Shadi Ali (35), 2–0 Magnus Fagernes (55), 2–1 Herman Johan Haugen (61) Hjørnespark: 2–7 Gult kort: Mats Selmer Thornes, Sjur Lothe, Sigve Kleppa Christensen, Vetle Hellestø, Vidar, Moss ingen gule kort Dommer: Bobby Madley, Abildsø IL – tidl. mangeårig dommer i engelske Premier League Vidar: Eivind Meling, Herman Johan Haugen, Kristian Høvring, Daniel Berntsen, Vegard Kvalbein Skjørestad, Sjur Lothe, Vetle Hellestø, Mats Selmer Thornes (David Eie (69), Vegard Aasen, Sigve Kleppa Christensen, Thomas Klemetsen Jakobsen

Mange sjanser

Moss tok ledelsen 1–0 etter møljespill foran eget mål, og Shahid Ali fikk satt foten på ballen. Vidar hadde to store sjanser i denne delen av kampen.

Først etter en halvtimes spill, men omgangens største sjanse endte kun i et skudd over tverrliggeren. Minuttet etter kom nok en stor sjanse, men en Moss-forsvarer fikk satt foten på ballen slik at den trillet ut av banen like til side for målstolpen – og nær et selvmål.

I 2. omgang løp Mats Selmer Thornes etter en pasning, men keeper nådde den først og Thornes falt. Det mente dommeren var et forsøk på filming, og dermed gult kort.

Åtte minutter ut i omgangen hadde Vidar nok en kjempesjanse, men Moss-keeperen Anders Gundersen berget situasjonen for hjemmelaget med en feberredning.

– Gjør feil

Vidar reduserte til 1–2 på en scoring ved Herman Johan Haugen etter glitrende forarbeid av Sigve Kleppa Christensen.

– Vi gjør feil på begge baklengsmålene, sier Sigve Kleppa Christensen.

– Ved det første var det tre Vidar-spillere omkring målscoreren, og det andre målet kom etter en feilpasning inne i eget felt. Vi har jo sjanser, flere enn Moss, men når vi ikke scorer på mulighetene som vi får, så ender det i tap. Men vi gir ikke opp ennå, det er fortsatt trangt i bunnen. Vi gjør det noe vanskelig for oss selv når vi ikke vinner slike kamper som dette. Håpet om ny kontrakt er ikke ute, men vi kan ikke holde på slik som vi gjør nå, om vi skal berge oss unna nedrykk, sier Sigve Kleppa Christensen som var Vidars beste spiller denne gang.