Viking 3 – 0 Ranheim:

For første gang siden 1953 var Ranheim klar for en NM-semifinale. Den gangen ble det tap og sifrene 1–2 på Lerkendal mot Lillestrøm foran 10 000 tilskuere. Denne gangen var det Viking og et fullstappet SR-Bank Arena med 15 197 publikummere som ventet dem.