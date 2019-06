Bohinen: – Ganske trygg på at Pape returnerer

– Det vil være mer enn rart om ikke Pape kommer tilbake til oss. Han har 2 1/2 år igjen av kontrakten sin, og klubben sitter på spillerlisensen hans. Så mitt tips er at han etter hvert skjønner at han ikke har så mye å komme med, og følge de retningslinjer som gjelder i norsk fotball. Dette handler for vår del om verdier og prinsipper, og der har vi ikke noe å gå på, sier AaFK-trener Lars Bohinen.

Det var sist lørdag at senegaleseren første gang valgte å holde seg vekke fra treningen. Dette var dagen før seriekampen mot Raufoss, og Pape valgte også å ikke møte opp til flyavgangen dagen derpå. Og siden har han ikke vært å se på stadion.