Søderlund ble den store helten i høydramatisk byderby

RANHEIM - ROSENBORG 2–3

Extra arena: Stadion var fylt til randen da Rosenborg gjestet Ranheim torsdag kveld. Kun tre poeng skilte lagene før kampen. Etter kampen var forspranget til Rosenborg doblet.

Til pause var stillingen 1-1 etter at Rosenborg først hadde tatt ledelsen. Men rett før pause utlignet Magnus Blakstad for hjemmelaget.

Den andre omgangen var ekstremt sjansefattig. Men en energisk Samuel Adegbenro skapte trøbbel for Ranheim og fikk lagt inn til David Akintola, som enkelt kunne heade ballen i mål.

Fem minutter før slutt fikk innbytter Ivar Sollie Rønning en gigantisk sjanse og den tok han vare på. Lekkert lobbet han ballen over André Hansen.

Alexander Søderlund, som den siste tiden har fått gjennomgå grunnet få mål, ble den store helten for Rosenborg. Spissen kastet seg frem på et innlegg og stanget ballen kontant bak Even Barli.

Ranheim farligst i starten

Fire minutter gikk det før kampens første mulighet kom. Ranheim fikk slått ballen inn i boksen og der var Eirik Valla Dønnem høyest. Midtbanespilleren traff godt, men en våken André Hansen i RBK-målet fikk slått ballen ut til hjørnespark.

Så var Ranheim nære igjen. Michael Karlsen hoppet vakkert over ballen. Noe som gjorde at Ola Solbakken fikk en stor sjanse. Men den tidligere RBK-junioren klarte ikke å komme til avslutning.

Rosenborg slet med å skape sjanser i starten av kampen. Ranheim lå lavt og stormet i angrep de gangene de fikk kontringsmuligheter.

Rosenborg tok ledelsen

Så smalt det foran målet til Ranheim. Alexander Søderlund spilte gjennom Samuel Adegbenro som plutselig befant seg alene med Ranheims keeper Even Barli. Dermed kunne nigerianeren enkelt trille ballen i mål. Dermed tok Rosenborg ledelsen etter halvspilt første omgang.

Kampen fortsatte i samme spor etter målet. Ranheim ventet på kontringer, mens Rosenborg angrep når de hadde muligheten. Da oftest på venstresiden.

Men så ville David Akintola også vise seg frem. En nydelig 50-meters pasning fra Birger Meling gikk over forsvaret til Ranheim. Der hadde Akintola lurt seg frem. Kantspilleren havnet i en ganske lignende situasjon som Adegbenro da han scoret. Men Akintola klarte ikke å sette ballen i mål. Til tross for at han var helt alene med Barli.

Ranheim svarte rett før pause

Rett etter at Akintola hadde brent kjempesjansen gikk Ranheim i angrep. Formspilleren Magnus Blakstad hadde plutselig ballen i beina inne i Rosenborgs 16-meter. Han sendte av gårde et skudd som gikk via en RBK-spiller og snek seg forbi André Hansen. Dermed fikk Ranheim med seg et uavgjort-resultat inn til pause.

Den første omgangen var en jevn kamp hvor ingen av lagene klarte å få overtaket på motstanderen. Så det var ikke helt ufortjent at Ranheim fikk en utligning.

Rosenborg med drømmestart på andre omgang

Samuel Adegbenro fortsatte å gjøre det vanskelig for Ranheims høyreback, Øyvind Alseth. Fem minutter ut i den andre omgangen kom Adegbenro seg til innlegg. På bakre stolpe kom landsmann David Akintola og stanget ballen i målet. Dermed var Rosenborg tilbake i ledelsen.

Ti minutter senere var Adegbenro frempå igjen. Kantspilleren som ble kåret til banens beste sist mot Kristiansund gjorde som han ville til tider mot Ranheim også. Alseth ble sendt feil vei og Adegbenro dro seg enkelt forbi. Avslutningen levde ikke helt opp til kvaliteten på forarbeidet.

Så var Daniel Kvande på en gjestevisitt på Rosenborgs halvdel. Midtstopperen klinket til far 25 meter og ballen hadde fin retning. Men André Hansen så ut til å ha grei kontroll.

Mulig skade på målscoreren

75 minutter ut i kampen gikk Samuel Adegbenro i bakken. Etter å ha blitt fintet av Ranheims keeper Even Barli tråkket han feil. Han holdt seg til lysken og Ranheim spilte ut ballen. Etter en kjapp sjekk fra fysioterapeuten var Adegbenro tilbake på banen igjen. Men få minutter senere måtte han av banen.

Det var tydelig at Horneland ikke ville risikere noe nå rett før Mesterliga-kvaliken mot Linfield i neste uke.

Alexander Søderlund fikk årets mulighet da han etter 81 minutter fikk ballen servert på åpent mål. Men ballen vil ikke inn i målet for rogalendingen. Fra to meter klinket han ballen over mål.

Åtte minutter før slutt gikk Michael Karlsen av banen. Svein Maalen hadde et siste ess i ermet. Inn kom Ivar Sollie Rønning. Tre minutter brukte innbytteren før han fikk hele Extra arena til å slippe jubelen løs. Han ble spilt gjennom av Mads Reginiussen og lobbet ballen nydelig over André Hansen.

Men så smalt det foran Even Barli sitt mål. Mike Jensen kom seg rundt og la inn. Og der var Alexander Søderlund på rett plass. Spissen kastet seg frem og fikk hodet sitt på ballen. Dermed var Rosenborg tilbake i ledelsen.

Etter de dramatiske sluttminuttene var det Rosenborg som tok med seg tre poeng hjem til Lerkendal. Dermed har Rosenborg to seire på rad og befinner seg nå seks poeng foran Ranheim på tabellen.