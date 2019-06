Ranheim håver inn på cupeventyret

– Det er en ordentlig boost for hele klubben, og det gir oss enda et lag energi. Vi var tydelig før vi startet 1. runde, at vi i år hadde lyst til å skape et ordentlig eventyr i cupen. Vi er i kvarten nå, og da har vi en gulrot med oss i noen måneder fremover, sier daglig leder i Ranheim, Frank Lidahl, til Adresseavisen.

Onsdag lekte bydelsklubben seg med Brann i Ranheimsfjæra, og vant til slutt hele 4–0. Dermed blir det kvartfinale for første gang på mange år, og der var Ranheim heldige med trekningen.