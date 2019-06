Norge-England 0–3

LE HAVRE: I intervjusonen i gangene på Stade Océane setter Norge-trener Martin Sjögren ord på skuffelsen etter VM-exiten. I etasjen over er stemningen en helt annen.

Der er det Phil Neville som har regien.

Gjennom en lang spillerkarriere i Manchester United var han med på å vinne Champions League og seks Premier League-titler. Dermed har han oppnådd noe de færreste fotballspillere får oppleve.

Likevel er han tydelig overfor journalistene i pressekonferanserommet: Det er lite som kan toppe akkurat dette.

– Jeg har vært modig i hvordan jeg har uttrykt meg om dette laget, men de fortsetter å forbløffe meg. Denne dagen er en av mine stolteste i fotballen, sier England-treneren.

Stemningen er snudd

Da han ble ansatt for 17 måneder siden, haglet protestene. Blant annet pekte kritikerne på at han ikke hadde erfaring fra kvinnefotball, og at han generelt manglet erfaring som topptrener.

Akkurat nå virker det fryktelig lenge siden. England-treneren møter spørsmål med øyekontakt og grundige svar, han kan plutselig spøke og smile avvæpnende, og han blir sittende for å svare etter at den presseansvarlige ved podiet har sagt at tiden er ute.

Mannen med vesten snakker om tidligere lagkamerat David Beckham, som var på plass på tribunen sammen med sin datter. Og han snakker om Ian Wright, den tidligere Arsenal-spissen som «kan kallenavnet til alle spillerne».

Neville eier rommet. Det er lettere å gjøre det når laget ditt vinner og vinner, men opptredenen gir likevel et innblikk i de menneskelige egenskapene England-spillerne har snakket så varmt om.

De har snakket om at Neville ser dem.

IAN HODGSON / Reuters

– De vil mer enn å vinne VM

Og nå ser han en gruppe med spillere som kan vinne VM. Slik Neville ser det etter seieren over Norge, skal de vinne VM.

– Det var mye snakk før kampen om deres styrker og svakheter. Vi viste dem mye respekt i våre forberedelser, trolig mer enn noen av de andre lagene vi har møtt. Men da jeg våknet i dag, tenkte jeg: Dette handler om oss og hvordan vi skal spille, sa Neville.

Selvsikkerheten skinner gjennom. Det samme gjør beundringen for dette laget, som nå skal møte vinneren av Frankrike-USA i semifinalen.

– Da jeg møtte spillerne første gang, sa jeg: Vi skal vinne VM. Men de ville mer. De vil inspirere, og de vil at Lionesses skal ha et navn folk rundt i verden kjenner til. De tenker større enn å vinne VM, sier Phil Neville.