Slik fordeles pengene etter Haaland-salget

Selskapet Deloitte, som driver med revisjon og rådgivning, lager hvert år et økonomisk barometer for eliteserien. Rapporten, som er et samarbeid med Norsk Toppfotball, bygger på klubbenes egne tall. Klubbene plasseres i grønn, gul eller rød sone av NFF. I 2017 var Molde i gul sone, mens klubben nå er tilbake i grønn sone.

– Det vil alltid være noen nyanser mellom ulike poster som ikke blir helt sammenlignbare klubbene imellom, men overordnet gir tallene et godt bilde av økonomien. Det er positivt at vi er tilbake i grønn sone, men vi har også hatt god økonomistyring når vi har vært i gul sone, sier administrerende direktør Øystein Neerland i Molde Fotball.