Fyrverkeri lyste opp himmelen over Lyon, mens gullkonfetti regnet over den lilla manken til Megan Rapinoe. Hun løftet VM-trofeet mot himmelen, og mesterskapets store stjerne ble møtt av et jubelbrøl fra titusener på tribunene. Rundt henne jublet lagvenninnene etter finaleseieren over Nederland. For fjerde gang i VM-historien var amerikanerne best i verden. Åtte VM hadde gitt åtte amerikanske medaljer.

Fjorårets turnering i Frankrike ble kalt tidenes beste. Rapinoe ble ikke bare toppscorer. Hun markerte seg også med kraftige angrep på president Donald Trump og Fifa-president Gianni Infantino. Fotballen ga henne en scene, og den da 33 år gamle brukte den til å løfte frem alle sine kampsaker. Først og fremst snakket hun om likhet mellom menn og kvinner.

Da verdens beste spiller skulle kåres utpå senhøsten, ble Rapinoe den andre kvinnen i historien – etter Ada Stolsmo Hegerberg – til å vinne Gullballen.

Et drøyt halvår senere er det imidlertid lite fyrverkeri og glitter i sakene om verdens beste landslag.

Antonio Calanni / AP

– En vedvarende kamp

Sist torsdag måtte Carlos Cordeiro gå på dagen fra stillingen som president i Det amerikanske fotballforbundet. En mangeårig kamp om lønnsvilkårene på kvinnelandslaget har nå kommet til en rettssal i California.

Det gikk omtrent så galt som det kunne gå for fotballtoppen.

– Å se det åpenbare kvinnehatet og diskrimineringen som brukes mot oss er virkelig skuffende, sa Rapinoe onsdag ifølge New York Times.

Da hadde formuleringer i de forberedende rettsdokumentene fra forbundet kommet ut i mediene. Der ble det hevdet at det var vitenskapelig bevist at kvinnelige spillerne er underlegne mannlige, det vil si at de har lavere status.

Fakta: USA i store mesterskap I VM: 1991: Verdensmester 1995: Tredjeplass 1999: Verdensmester 2003: Tredjeplass 2007: Tredjeplass 2011: Tapende finalist 2015: Verdensmester 2019: Verdensmester I OL: 1996: Olympisk mester 2000: Tapende finalist 2004: Olympisk mester 2008: Olympisk mester 2012: Olympisk mester 2016: Femteplass

Forbundets advokater argumenterte også for at det kreves større ferdigheter av fart og styrke for å hevde seg i herrefotball. De mente samtidig at det er et større ansvar på spille på herre- enn kvinnelandslaget.

– Jeg vet at vi er i en vedvarende kamp, men dette var virkelig å krysse grensen, kommenterte Rapinoe.

Da Cordeiro trakk seg la han seg flat og beklaget formuleringene. Den avtroppende presidenten hevdet at han ikke hadde lest alle dokumentene godt nok. Det tok han ansvar for og beklaget.

LEAH MILLIS / REUTERS

Får kvinnelig president

En rekke av styremedlemmene gikk umiddelbart ut og tok avstand fra ordlyden som var brukt.

Don Garber, som også er leder for den profesjonelle herreligaen i USA, sa at han hadde gitt klar beskjed til Cordeiro om at uttalelsene var både støtende og uakseptable.

Visepresident Cindy Parlow Cone, som tidligere spilte på landslaget, sa at hun var både såret og skuffet over det som kom frem. Hun tok sterkt avstand fra uttalelsene.

Cone har bare ett år bak seg som visepresident. Nå tar hun over rollen til Cordeiro og blir dermed den første kvinnelige presidenten i forbundet.

Denis Balibouse, Reuters

Sponsorene reagerer

Det er ikke bare hos egne spillere at fotballforbundet har havnet i unåde etter formuleringene. Store sponsorer som Coca-Cola, Visa, Budweiser, Deloitte og Volkswagen har alle gitt klart uttrykk for at de fordømmer ordbruken.

Rapinoe mener imidlertid at dette ikke er noe nytt, og at det der den samme undertonen som alltid har møtte kvinnelandslaget i forhandlingene med eget forbund.

Før kampen mot Japan i SheBelieves Cup sist uke, kom spillerne ut til oppvarming med treningsdraktene på vrangen. Logoen til forbundet var ikke mulig å se. Det eneste som syntes var de fire stjernene som viser hvor mange ganger laget har vunnet VM.

DENIS BALIBOUSE / REUTERS

Mener anklagene er urettferdige

Spillerne krevde rundt 700 millioner kroner fra forbundet i etterbetaling. Advokatene sier de har kommet frem til summen etter å ha lagt damelagets prestasjoner til grunn, for så å sammenligne hva herrelandslaget ville fått om de oppnådde det samme.

Forbundet på sin side mener det er helt umulig å legge en slik regnemåte til grunn. Grunnen til det er at spillernes advokater også har regnet inn bonusutbetalingene i forbindelse med verdensmesterskapene.

Kvinnene har som sagt vunnet fire gull. Det er imidlertid en voldsom forskjell på hvor mye penger som ligger i potten i et herre-VM sammenlignet med et kvinnemesterskap.

Det franske forbundet fikk utbetalt nesten 400 millioner kroner da de vant mesterskapet for menn i 2018. Året etter fikk det amerikanske forbundet rundt 40 millioner kroner da deres damer vant.

Årsaken til dette er at det er en enorm forskjell i markedsinntektene Det internasjonale fotballforbundet (Fifa) har på de to mesterskapene. Dermed blir også forskjellen i utbetalingene til vinnerne så forskjellig.

Vincent Carchietta, Reuters

Det amerikanske forbundet mener også at en del av anklagene fra landslaget er direkte urettferdige. USA var veldig tidlig ute med å satse på kvinnefotball. De innførte også VM-bonuser før Fifa i det hele tatt utbetalte en eneste dollar i forbindelse med damenes VM.

De trekker også frem summen de har brukt på kvinnefotball, og sammenligner den med lignende tall fra andre land. De mener da at USA har vært verdensledende ikke bare på banen, men også med tanke på investeringene som er gjort for å løfte landslaget og kvinnefotballen.

Kilder: New York Times, Washington Post, ESPN