– Dette er en tung dag, i en utfordrende tid. Situasjonen er uklar, men vanskelig for alle. Ikke bare for oss i fotballen, sier Tove Moe Dyrhaug til Adresseavisen sent onsdag kveld.

Da snakker den daglige lederen om at Rosenborg har besluttet å permittere ansatte i administrasjonen og i SalMarAkademiet. Det skjer som en konsekvens av korona-epidemien.