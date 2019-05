– Jeg tør ikke å tenke på hvor mye tid jeg har brukt her inne.

Treningsrommet på Sparebanken Sør Arena er nesten helt tomt. Det eneste som fyller rommet er lyden av pedalene på en spinningsykkel som går rundt og rundt. Det er her Espen Børufsen bruker mye av tiden sin. Slik han har gjort det siste året. For å sørge for at han kommer tilbake der han liker seg aller best.