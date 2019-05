Deila etter fotballfesten: – Jeg er utrolig stolt og imponert

Vålerenga-Strømsgodset 2–0

VALLE: «For klubb og fedreland», skrek et banner langs hele Klanen-tribunen da Vålerenga-spillerne løp ut på det vårgrønne kunstgresset på Valle. De trofaste supporterne vaiet med flagg i rødt, hvitt og blått mens de sang for sine helter. «Nasjonalsangen» om Vålerenga kjerke var akkurat fremført med andektig innlevelse, øst i hovedstaden var det fotballromantikk og nasjonalromantikk i skjønn forening.

Da skulle det jo nesten bare mangle at det var en av Eidsvolls sønner som sendte Vålerenga i føringen. Flagget gikk til topps for Aron Dønnum etter 25 minutter. Han var iskald da han fikk muligheten til høyre i Godsets målfelt, og brukte venstrebeinet til å banke ballen i det nærmeste hjørnet.

21-åringen meldte overgang fra Eidsvold Turn allerede for seks år siden og har siden gått gradene på det som etter hvert ser ut som en talentfabrikk på Valle. Ingen kan klandre ham for ikke å bruke årets mai måned godt.

Han startet med å scoret vinnermålet mot Odd tre minutter på overtid. Torsdag fortsatte han altså med nok et viktig mål, denne gangen i selveste 16. mai-runden. Det ble feiret med en slags bakoversalto med skru. Elementet kunne kanskje vært brukt til å få hatten ned fra stokken i en norsk folkedans, men minnet mest om brasiliansk kampsport.

Neste: Erkerival Lillestrøm

For Dønnum kan det jo passe bra at det er erkerival Lillestrøm som kommer til Intility Arena neste lørdag. Rent geografisk skulle man tro at Eidsvoll-gutter sogner til LSK-land og ikke Enga-land, men det bryr neppe stortalentet seg særlig om.

Mes scoringen sendte han også Vålerenga mot toppen av eliteserietabellen. Oslo-laget er nå to poeng bak Molde og Odd som troner helt øverst.

«Hev din røst og støtt ditt lag, så får du se en vakker dag: At Engas faner svever stolt, høyt over alle andre», fortsatte Klanen på melodien til Vi ere en nasjon vi med, sånn bare for å holde seg til temaet for festen.

Senere var det tonene til Norge i rødt, hvitt og blått de hyllet sitt lag med.

Da den andre omgangen var halvspilt sørget Herolind Shala for å ta festen opp på et nytt nivå. Kosovos landslagsspiller fra Porsgrunn var først fremme på returen etter Bård Finnes avslutning.

Snart hoppet de fleste av de fremmøtte til tonene fra Klanens «står du stille er du ikke Vålerenga».

– Vi skapte nok sjanser til å vinne mer enn 2–0. Jeg er utrolig stolt og imponert over det gutta gjennomfører i dag. Kjempemorsomt, sier Vålerenga-trener Ronny Deila.

– Hva er det som gjør at det fungerer så bra for Vålerenga nå?

– Det er en profesjonell kultur hvor vi gjør hverandre gode. Spillerne kommer hit og får ut potensialet sitt. Tidligere har det vært sånn at du kommer til Vålerenga og blir den dårligste versjonen av deg selv. Det tar det tid å forandre. Så ligger det en tydelighet og en trygghet i bunn. Det er et vanvittig samhold og så har vi det gøy sammen. Det er resepten.

Store Vålerenga-sjanser

Det var Shala som skapte kampens første store nestenmuligheten, da han slo hardt og godt inn fra venstre etter syv minutter. Lagkameratene var akkurat for sent ute til å omsette pasningen i scoring.

Den første store skikkelige sjansen var det Fitim Azemi som fikk, da klokken bikket ett kvarter. God, effektiv og direkte angrepsfotball endte med at Dønnum sendte ballen videre til angriperen på førsteberøringen, men alene med keeper Viljar Myhra ble ikke avslutningen fra Follo-gutten god nok. Målvakten rakk på mesterlig vis ned med venstrehånden og stoppet forsøket.

Ti minutter senere bestemte altså Dønnum seg for at han skulle avslutte selv. Forarbeidet fra Efrain Valdez ute til høyre var av beste merke. Dønnum dunket til med venstrebeinet nede i nærmeste hjørne, og denne gangen måtte Myhra melde pass.

Det var nesten utrolig at Matthías Vilhjálmsson ikke sendte Vålerenga foran med to, tre minutter før pause. Islendingen ble på beste vis spilt gjennom av Azemi, som med en frekk manøver vippet ballen over hele Godset-forsvaret. Nok en gang var imidlertid målvakt Myhra best i én mot én-duellen med en Enga-spiller.

Strømsgodset rakk også en god sjanse før halv tid. Tidligere Vålerenga-spiss Mustafa Abdellaoue var sterkest foran mål og fikk til en god heading på innlegget fra Stian Ringstad, men tidligere Strømsgodset-keeper Adam Larsen Kwarasey var like god og stoppet forsøket.

Trøbbel i Drammen

Det tok bare et par minutter av den andre omgangen før Vålerenga burde doblet ledelsen. Dønnum var tilbake i servitørrollen, og Chidera Ejuke hadde alle muligheter i verden til å score. Nok en gang var imidlertid Myhra best, denne gangen brukte han foten til å redde.

Azemi fikk nok en sjanse på returen, men sendte ballen rett i en Godset-kropp. Shala ordnet altså tomålsledelsen med en halv omgang igjen å spille.

Strømsgodset hadde lite å by på, annet enn et mislykket innlegg fra Lars-Christopher Vilsvik som traff oversiden av tverrliggeren. Supporterne finner heller ingen trøst i å finlese tabellen.

Laget fra Drammen har bare tatt seks poeng på åtte kamper, og ligger på 14.-plassen som ved sesongslutt betyr kvalifiseringsspill om nedrykk til 1. divisjon.

Onsdag ga trener Bjørn Petter Ingebretsen seg på grunn av helseproblemer. Torsdag ble det kjent at sportssjef Jostein Flo er sykmeldt på grunn av hjerteflimmer.