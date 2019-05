– Jeg fikk en smell i leggen i februar, og trodde ikke det var så ille. Men tiden gikk uten at jeg ble bra. Og den ventetiden jeg har vært gjennom nå har virkelig tatt på. Jeg kom jo hit for å vise at jeg er en bra fotballspiller, men jeg fikk ikke vise det. Og det var surt, forteller han. Som rundet 24 år 15. mai.

Han er glad for at han hadde sine islandske medspillere Daniel Gretarsson, Aron Thrandarson og Hólmbert Fridjónsson rundt seg i den lange skadeperioden.