To utvisninger og overtidstap for Tottenham i høydramatisk kamp

Bournemouth - Tottenham 1–0

På Boxing Day valset Tottenham over Bournemouth med en 5-0-seier. Lørdag formiddag ble det helt andre boller for London-klubben, som kom rett fra 0-1-tap mot Ajax i første mesterligasemifinale.

Hvittrøyene så lenge ut til å sikre seg ett poeng, men på overtid dukket Nathan Aké opp og stanget seiersmålet. En meget sentral årsak var at Tottenham måtte spille med ni mann i nesten hele annen omgang. Både Son Heung-min og Juan Foyth måtte ta en tidlig dusj like før og like etter pause.

– En meget spesiell kamp, sier TV 2-kommentator Kasper Wikestad.

Åpning for Solskjær

– Det er ikke ofte vi ser en slik kamp. Det er noe av det rareste jeg har sett. De (Tottenham) sto godt imot også ni mot elleve, også slurver de litt på slutten, sier TV 2-ekspert Simen Stamsø Møller.

Tottenham ville med seier sikret mesterligaplass kommende sesong, men resultatet gjør at spenningen i topp fire-kampen fremdeles lever. Tapet gjør også at hvittrøyene må vente til neste sesong på sin første borteseier i ligaen siden 20. januar.

Søndag kan Chelsea overta tredjeplassen med seier mot Watford til Spurs-fansens fortvilelse.

Tapet gjør det også mulig for Ole Gunnar Solskjær og Manchester United å komme forbi Tottenham.

Ropte på straffe

Tottenham gikk som ventet ut i hundre og sørget for at Bournemouths 19-årige keeperdebutant Mark Travers ikke ble arbeidsledig. Likevel skulle 19-åringen gjøre livet surt for Mauricio Pochettinos menn.

Travers vartet opp en rekke gode inngripener. Både Dele Alli og Lucas Moura var meget farlig frempå, men klarte ikke å overliste keepertalentet i første omgang.

Vondt kunne blitt til verre for Spurs da Bournemouths angrepsduo Joshua King og Callum Wilson gikk i bakken i feltet med få minutters mellomrom. King ble stoppet av Lloris, men Craig Pawson dømte ikke straffe. Det burde han iallfall ha gjort da Eric Diers klareringsforsøk resulterte i en soleklar felling av Wilson.

DYLAN MARTINEZ / REUTERS / NTB SCANPIX

Son mistet hodet

Selv om Tottenham hadde en gyllen mulighet til å sikre seg en mesterligaplass, valgte lagets stjernespiller Son Heung-min heller å skape ekstra spenning i topp fire-kampen.

Like før pause lagde sørkoreaneren frispark før han dyttet Jefferson Lerma over ende og fikk marsjordre fra dommer Pawson.

En Tottenham-utvisning kunne kommet tidligere. Eric Dier risikerte sitt andre gule da Joshua King gikk i bakken på en kontring, men Pawson mente briten var på ball.

Lynkjapp utvisning

Son-utvisningen gjorde at Pochettino måtte gjøre grep i pausen og byttet inn Victor Wanyama og Juan Foyth. To minutter og 13 sekunder senere ble Foyth utvist for å ha plassert knottene sine til Jack Simpson.

Foyth-utvisningen var det nest kjappeste for en innbytter i Premier League-historien. I mars 2015 ble Liverpool-legenden Steven Gerrard utvist 38 sekunder etter innhoppet mot Manchester United.

Tross overtaket skapte Bournemouth lite. Hugo Lloris var godt med på headingen til innbytter Lys Mousset, men på overtid måtte franskmannen se seg slått av Nathan Aké som sendte Bournemouth-, Chelsea-, Arsenal- og Manchester United-fansen til himmels med et kontant hodestøt.

– Det er ren synding, sier Stamsø Møller om markeringen til Tottenham-forsvaret.

Tottenham møter Everton i serieavslutningen kommende søndag. Allerede onsdag venter Ajax i siste semifinaleoppgjør i mesterligaen. Bournemouth sesongavslutter borte mot Crystal Palace.

