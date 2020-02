Som seksåring flyktet han fra krig i Kongo. Nå er Molde-spillerens liv et helt annet.

MARBELLA: Kontrastene er store for Moldes nyervervelse John Shuguto Kitolano. I dag er han i Marbella og har alt lagt til rette for seg under MFKs treningsleir på den spanske solkysten. Venstrebacken er på utlån fra Premier League-klubben Wolverhampton, der 20-åringen fikk den store utenlandsdrømmen oppfylt for halvannet år siden.

Skrur man tiden 15 år tilbake, var Kitolanos liv noe helt annet. Som liten guttunge vokste han opp i Den demokratiske republikken Kongo, som på den tida var preget av mange år med krig og konflikt.