I august 2019 ble TIL-angriperen operert i kneet og det ble allerede den gang slått fast at sesongen var over for hans del, fordi meniskskaden var mer alvorlig enn først antatt.

De siste månedene har han brukt på opptrening, men da «Gutan» startet opp sesongen igjen har ikke Ingebrigtsen kunnet være med på alt.