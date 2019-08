Før Skeid – AaFK: Fet erstatter Uzochukwu

Izunna Arnest Uzochukwu har vært meget god for AaFK de siste kampene. Men i forrige seriekamp mot Nest/Sotra var han uheldig og snublet i en vannbøtte på sidelinjen. Resultatet ble et ødelagt korsbånd og sesongen er over. Et stort tap for AaFK.

Med Uzochukwu ute, er det naturlig at Fredrik Carlsen tar plassen som sentral midtbane mot Skeid. Inn som indreløper kommer Sondre Fet, som har imponert Bohinen med gode innhopp de siste kampene. Ellers gjør ikke AaFK noen endringer i forhold til laget som slo Nest/Sotra 2–0 i forrige serierunde.

Spisspar for AaFK er Niklas Castro og Pape Habib Gueye. Det betyr at Hólmbert Fridjónsson, som er tilbake etter suspensjon, begynner på benken. Tilbake på benken er også veteran Peter Orry Larsen.

På Vålerengas bane

Vårens oppgjør mellom lagene endte med seier (4–2) til AaFK. Dagens kamp går på Vålerengas stadion, Intility Arena, siden Skeids hjemmebane er under oppgradering.

Dagens lagoppstillinger:

Skeid (4-3-3): Lysgård – K. Skogsrud, T. Skogsrud, Aleesami, Amrami – Mahnin, Yusuf, Andresen – Tavakoli, Can, Buduson

Benken: Fiskvik, Sandberg, Hestnes, Godoy, Berglie, Ismaheel, Gyedu

AaFK (3-5-2): Andreas Lie – Kaj Ramsteijn, Daníel Leó Grétarsson, Jonas Grønner – Jørgen Hatlehol, Sondre Fet, Fredrik Carlsen, Aron Elis Thrándarson, David Olafsson – Niklas Castro, Pape Habib Gueye

Benken: Omenås, Spinola Lima, Sæthre, Fridjonsson, Agdestein, Orry Larsen