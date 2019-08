Molde videre i Europa etter drama: – En ubeskrivelig følelse

ARIS THESSALONIKI - MOLDE 3–1 etter ekstraomganger, 3–4 sammenlagt

Tross 3-0-seier i første kamp måtte Molde ha ekstraomganger mot Aris. Da sikret Mathis Bolly avansement og hindret med det en europaligaflause for moldenserne.

– Planen vår funket perfekt. Jeg fikk brukt farten min og var kald da det gjaldt. Jeg er veldig fornøyd. Det var en ubeskrivelig følelse, sa Bolly til Eurosport.

Molde hadde et meget godt utgangspunkt med 3-0-seier på eget kunstgress, men fikk det langt tøffere i Hellas torsdag kveld.

– Akkurat nå blir det mer lettelse, da kampen ble som den ble. Det er stort sett det vi er fornøyde med i dag. Jeg ser engstelse og jeg ser ikke løssluppenheten jeg ønsker. Vi er upresise i pasningsspillet og vi er mer opptatt av å sparke ballen fra oss, enn til hverandre. I dag viser vi karakter, men på samme måte som vi kan si at vi har spilt bra, så må vi her si at vi har spilt dårlig, oppsummerte Molde-trener Erling Moe overfor Eurosport.

– I dag ble vi i perioder ukjempet av et godt Aris-lag, så ærlige må vi være, la han til.

Fakta: Kampfakta: Europaligaen fotball menn torsdag, 3. kvalifiseringsrunde 2. kamp: Aris – Molde 3-1 (2-0) e.e.o Mål: 1-0 Javier Matilla (25), 2-0 Georgios Delizisis (37), 3-0 Nicolas Diguiny (84), 3-1 Mathis Bolly (105). Gult kort: Eirik Hestad, Etzaz Hussain, Magnus Wolff Eikrem, Ohi Omoijuanfo, Leke James, Mathis Bolly, Molde, Mihály Korhut, Daniel Sundgren, Javier Matilla, Nicolas Diguiny, Aris. Lagene: Aris (4-2-3-1): Julián (Julián Cuesta) – Daniel Sundgren, Georgios Delizisis, Lindsay Rose, Mihály Korhut (Migjen Basha fra 104.) – Javier Matilla, Sasha (Lucas Pacheco Affini) – Giannis Fetfatzidis (Hamza Younés fra 78.), Nicolas Diguiny, Daniel Larsson (Nicólas Martínez fra 64.) – Brown Ideye (Martin Tonso fra 102.). Molde (4-2-3-1): Álex Craninx – Kristoffer Haraldseid, Martin Bjørnbak, Ruben Gabrielsen, Kristoffer Haugen (Vegard Forren fra 55.) – Fredrik Aursnes, Etzaz Hussain – Eirik Hestad (Erling Knudtzon fra 99.), Magnus Wolff Eikrem (Martin Ellingsen fra 74.), Ohi Omoijuanfo (Mathis Bolly fra 87.) – Leke James. Molde er videre med 4-3 sammenlagt. (©NTB)

Med 0-2 til pause ble det en nervepirrende andreomgang for moldenserne, og etter heftige mange sjanser kom til slutt den tredje scoringen som sikret ekstraomganger.

Selv om Aris var det førende laget, var det Molde som fant nettmaskene. Ut fra intet lurte Bolly offsidefella og løftet ballen elegant over Aris-keeperen og i mål. Det ble også den avgjørende scoringer i Thessaloniki.

Perlescoring

Molde kom under etter 25 minutter da Javier Matilla vartet opp med en fantastisk frisparkscoring. Fra 25 meter skrudde 31-åringen ballen i en elegant bue over muren og bak utspilte Alex Craninx i Molde-målet.

Det kunne derimot diskuteres om det i det hele tatt var frispark. Reprisene viste at Eirik Hestad var på ballen.

Vondt ble til verre da moldenserne vartet opp med forsvarsspill som langt ifra holdt europanivå. Giannis Fetfatzidis dro meget enkelt av Etzaz Hussain og la inn til Georgios Delizisis som pirket inn 0-2.

Nervedrama

Etter pause fortsatte Aris presset, og Molde var heldige som ikke fikk et nytt mål i fleisen.

Craninx måtte varte opp med en flott redning på et skudd fem minutter etter pause, og like etter var det smått utrolig at Lindsay Rose skjøt utenfor fra tre meter på et hjørnespark.

Roses mulighet var derimot ikke den eneste fra kort hold som burde resultert i mål for vertene. Fra fire meter klarte Nicolas Diguiny ikke å stokke beina på et flott innlegg fra svenske Daniel Sundgren.

Til slutt fikk Aris den nødvendige 3-0-scoringen, noe som mildt sagt var fortjent. Seks minutter før full tid steg Diguiny til værs og sikret ekstraomganger.

Konstantinidis Giorgos / Eurokinissi

Bolly ble helten

Før 3-0-scoringen hadde Ohi Omoijuanfo en stor mulighet til å roe moldensernes nerver. På et sjeldent Molde-angrep fikk spissen vendt av Sundgren og skutt fra 16 meter, men skuddet ble mesterlig reddet av keeper.

I første ekstraomgang fortsatte Aris å være det førende laget, men det var fram til Molde plutselig fikk ballen opp i banen rett før sideskifte. En stikker fra Martin Ellingsen fant Bolly som utnyttet en skjev offsidelinje i Aris-forsvaret.

28-åringen satte fart, og da Aris-keeper Julián kom stormende ut, løftet Bolly ballen elegant over målvakten. Tiden sto nesten stille før ballen spratt inn i mål, og med det kunne Erling Moes mannskap slippe jubelen løs etter 105 minutter med høy puls.

Som følge av bortemålsregelen trengte Aris to scoringer. Grekerne hadde en rekke sjanser ti minutt før slutt, men nettsus ble det ikke. Dermed endte det 4-3 sammenlagt i favør Molde.

Tomme tribuner i Serbia

Partizan Beograd blir Moldes siste hinder før Europa League-grupespillet. Det serbiske laget vant 3–1 hjemme over tyrkiske Yeni Malatyaspor i den 3. kvalifiseringsrunden, mens de torsdag kveld tapte 0–1 i Tyrkia. Dermed gikk serberne videre med 3–2 sammenlagt.

Det serbiske hovedstadslaget er nettopp kommet i gang med sin serie. Etter tre kamper er Partizans fasit to seiere og én uavgjort.

Laget har flere kjente spillere. Zoran Tosic er én av dem. Midtbanespilleren har vært innom Manchester United i løpet av karrieren. Norske Moussa Njie er også i stallen, men han ble akkurat utleid til Odd.

Darko Vojinovic / TT NYHETSBYRÅN

Partizan er også kjent for sine voldsomme supportere, men hjemmekampen mot Molde vil gå bak stengte dører.

Serberne må spille uten supportere etter at de opptrådte rasistisk i første kamp mot Yeni Malatyaspor. De fikk også en solid bot for å blokkere utganger, fyre opp bluss og kaste ting på banen.

Kampene mot Partizan spilles 22. og 29. august. Molde spiller etter planen bortekamp først, men ifølge trener Erling Moe kan Molde starte hjemme da Partizans byrival Røde Stjerne også er satt opp med hjemmekamp.