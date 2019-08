For litt over én uke siden befant Edvard Sandvik Tagseth seg i Nederland. Han prøvespilte for Groningen FC, mens han ventet på et tilbud fra Rosenborg. Men treningsoppholdet unggutten hadde med RBK i juni satte såpass spor hos ham. Noe som gikk opp for ham da han befant seg i Nederland.

– Jeg kjente da jeg prøvespilte for Groningen at det var Rosenborg jeg ville spille for.