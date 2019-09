– Det var godt for ham og godt for oss med en avklaring nå. Vi ønsker ham lykke til i København, sier Ivar Koteng til Adresseavisen.

Sent mandag kveld ble det klart at Nicklas Bendtners tid i Rosenborg endelig er over. Den danske stjernespissen, som har vært fullstendig ute i kulden under Eirik Horneland, er enig med Ståle Solbakkens FC København om en avtale ut året.