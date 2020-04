Professor i hygiene og smittevern og tidligere smittevernoverlege, Bjørg Marit Andersen, som blant annet hadde ansvaret for smittevern under SARS-epidemien fra 2002 til 2003, tror ikke man vil kunne starte den norske fotballsesongen i 2020, selv uten publikum på kampene. Det skriver VG.

– Det er klart at man må prøve å få til et eller annet så godt det lar seg gjøre, men jeg må si at det er lite realistisk før neste vår, sier Andersen til VG.