750 barn var påmeldt. Nå er fotballfesten avlyst

100 lag fra hele fylket får nå beskjed om at turneringa som var planlagt 24. mai ikke blir arrangert. Administrativ leder Tove Berget i MFKs breddeavdeling bekrefter at mellom 700 og 800 gutter og jenter var påmeldt. Nå må påmeldingsavgiften refunderes til klubbene.

– Vi hadde 100 påmeldte lag og mange som sto på venteliste. Vi hadde budsjettert med over 100.000 kroner i inntekter. Det er mulig å søke staten om kompensasjon for tapt påmeldingsavgift når store idrettsarrangement blir avlyst på grunn av korona, men kiosksalget er ikke med i ordninga. Vi taper minst 80.000 kroner bare der. Fotballforbundet mener dette ikke er riktig, og vi tror flere særforbund vil ta denne diskusjonen med kulturdepartementet for å endre reglene, sier Berget.