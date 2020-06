Eliteserien direkte: Glimt tilbake på tabelltopp etter fryktelig keepertabbe

Sarpsborg får et hjørnespark.

Bodø/Glimt har jo styrt hele kampen, så det er sånn sett fortjent. Men det må vært surt for Sarpsborg, som hadde forsvart seg strålende frem til målet. Nå må de endre kampplanen og komme seg lengre frem i banen.

KJEMPETABBE! Et enkelt innlegg blir slått inn i boksen, men Mitov Nilsson mister den rett ut i feltet. Junker snapper den opp, og legger tilbake til Hauge. Vingen setter den enkelt i mål!

Mål for Bodø/Glimt!

Strand Larsen er på vei gjennom, men ballen blir slått akkurat litt for løst. Spissen må dermed vente på ballen, og Brede Moe får brutt pasningen.

Strand Larsen har hatt en del gode involveringer, men problemet hans er at de stort sett kommer i posisjoner ganske langt fra mål. Forståelig nok det defensive som er hovedfokuset til Sarpsborg etter den svake seriestarten.

Sarpsborg flytter opp mange mann på en dødball, men får ikke noe ut av den. Dødballene vil nok være viktige for bortelaget i dag.

Feller Hauge like ved siden av 16-meteren.

Mitov Nilsson får akkurat avverget et nytt hjørnespark. Ut til innkast.

Sarpsborg får den unna. Glimt prøver å kombinere seg gjennom etter å ha plukket opp ballen i returrom, men svært små rom, så det ble for vanskelig.

Corneren flikkes videre, men det er Sarpsborg som er første på andreballen og får den unna. Får også et frispark like etter.

Glimt får et hjørnespark.

Noe dårlig slått av Zinckernagel, men den blir likevel ekkel for Sarpsborg-forsvaret. Blir forlenget ut til et hjørnespark.

Frispark i god innleggsposisjon for Glimt.

