Eliteserien direkte: Rosenborg vant i Bergen

Siste innlegg

DEL Rosenborg tar alle poengene i Bergen!

90 + 3′ DEL Rosenborg har god tid her nå. Rutinert.

90 ′ Mål for Rosenborg! Brann 1 - 2 Rosenborg Mål: Carlo Holse HVA SKJER? Forferdelig forsvarspill av Brann. Ahamada og Acosta roter det fullstendig til. Holse blir bare truffet før ballen går i en bue over keeper som er langt ute.

89′ DEL Det ropes på straffe til Rosenborg. Dommer vinker spillet videre uten alt for store protester.

89′ DEL Rosenborg etablerer seg på Branns halvdel.

88′ DEL Rosenborg med en heading over mål fra Islamovic. Ahamada virket ikke til å ha kontroll.

86′ DEL Offensivt bytte av Brann!

86 ′ Spillerbytte - Brann Marcus Johnson Mehnert Daniel Alexander Pedersen

86′ DEL Hansen og Koomson i en 50/50 duell etter en lang ball i bakrom. Fører til en kollisjon hvor Rosenborg får frispark til publikums store frustrasjon ettersom Hustad hadde ballen på åpen kasse!

84 ′ Spillerbytte - Rosenborg Edvard Tagseth Marius Lundemo

84′ DEL ROSENBORG! Holse skyter rett utenfor. Rosenborg benket jublet, men igjen var det feil side.

83′ DEL Ikke noe særlig tempo i kampen for øyeblikket. Begge lag triller ball.

80′ DEL Ahamada fanger den enkelt.

80′ DEL Corner til Rosenborg.

79′ DEL Får klarsignal til å fortsette.

78′ DEL Nå sitter Pedersen nede. Brann-kapteinen ser ut til å slite med ett eller annet.

77′ DEL Nå svinger det her! Begge lag kontrer om hverandre. Dårlig presisjon i begge ender gjør at det ikke fører til mer en nesten muligheter.

73′ DEL Nå tar Rosenborg ut sin beste mann for kvelden.

73 ′ Spillerbytte - Rosenborg Carlo Holse Pål André Helland

72 ′ Gult kort! Dino Islamovic - Rosenborg Seint inne i Kristiansen.

71′ DEL Brann igjen! Gode kombinasjoner før Taylor igjen fyrer av et bra skudd. Flott redning av Hansen hindrer ny Brann ledelse!

70′ DEL Brann kontrer! Ballen havner hos Koomson, men igjen en dårlig avslutning. Hansen med full kontroll.

69′ DEL Bamba er ute av garderoben igjen. Sitter og småprater med Adegbenro på tribunen.

68′ DEL Brann vinner en corner.

66′ DEL Nilsen tar ut to av dem som har vært best utpå her.

65′ DEL Bamba ikke fornøyd med å bli byttet ut. Går rett i garderoben!

65 ′ Spillerbytte - Brann Bismar Acosta Vegard Forren

64 ′ Spillerbytte - Brann Erlend Hustad Daouda Bamba

61′ DEL Hansen plukker den.

61′ DEL Corner til Brann.

60′ DEL Lars Arne Nilsen ute og pisker spillerne sine nå. Brann må heve seg.

58′ DEL Rosenborg presser på.

57′ DEL Oii! Helland skyter plutselig fra 20 meter. Ahamada i full strekk, men har ikke sjangs på det skuddet. Heldigvis for Brann så treffer ballen nettveggen!

53′ DEL NESTEN! Taylor dribler seg utover mot kanten av boksen. Med fire Rosenborg spillere rundt seg skyter han fra en meget god vinkel. Går så vidt over og til siden for buret!

52′ DEL Definitivt et annet Rosenborg lag vi ser i andre omgang!

51 ′ Gult kort! Gilbert Koomson - Brann Stempler Reginiussen.

50′ DEL Haugen fyrer fra 20 meter etter en Brann kontring. Reginiussen hiver seg inn og får blokkert.

48′ DEL Helland kommer seg til linja og legger inn. Går over hele Brann forsvaret før den finner Islamovic på bakerste. Han prøver å legge den ned igjen i hjørnet, men går utenfor. Kunne gjort bedre der.

46′ DEL Nilsen gjør ett bytte i pausen. Haugen kommer inn for å gi laget litt mer kreativitet.

46 ′ Spillerbytte - Brann Fredrik Haugen Amer Ordagic

2. omgang

DEL Det der kan vise seg å være et veldig viktig mål for Rosenborg! Brann har hatt god kontroll, men et slikt mål rett før pause kan gi trønderne en viktig vitamininnsprøyting for andre omgang. Den må smake surt for Brann som trodde de kunne gå til pause med en fortjent ledelse.

Pause

45 + 2 ′ Mål for Rosenborg! Brann 1 - 1 Rosenborg Mål: Even Hovland Målgivende: Pål André Helland Der kommer utligningen! Og det rett før pause. Helland pisker frisparket inn foran mål. Der inne er Hovland først fremme og bredsider den i målet bak Ahamada.

45 + 2 ′ Gult kort! Petter Strand - Brann Lager frispark i god posisjon.

45 + 1′ DEL Det legges til to minutter.

45′ DEL Pedersen prøver å slå gjennom til Koomson som har lurt seg mellom back og midtstopper. Ballen kommer for nærme mål og Hansen er ute og plukker. Kunne blitt en stor mulighet.

43′ DEL Ser ut til at lagene er klar for pause. Mye feil og dårlige valg nå.

39′ DEL Taylor og Bamba lurer Reginiussen og får en halv banehalvdel å løpe på nedover kanten. Reginiussen viser derimot en ekstrem vilje og rutine når han tar de to igjen og får skjermet til utspark fra mål. Stort forsvarspill.

37′ DEL Lenge mellom høydepunktene nå. Stillingskrig og slitne bein kan det virke som.

33′ DEL Brann prøver å spille seg ut av forsvar, men Ahamada slår den upresset ut til innkast. Slurv.

31′ DEL Rosenborg med en serie av cornere her nå. Nærmer seg mer og mer. Klarer Brann å holde denne ledelsen til pause?

28′ DEL Tempoet har gått en del ned etter en intens åpning. Rosenborg har tatt mer over, men Brann ser ut til å ha kontroll.

26′ DEL Rosenborg prøver og prøver, men Brann fortsetter å forsvare seg godt.

25′ DEL Kolskogen har vært en del upresis i pasningspillet, men ellers har han og Brann forsvaret god kontroll på Rosenborgs angrepstrio.

21 ′ Spillerbytte - Rosenborg Emil Konradsen Ceide Samuel Adegbenro

20′ DEL Adegbenro ser ut til å slite med en skade. Ikke godt nytt for Rosenborg!

18′ DEL Det er fine kombinasjoner av Bamba og Koomson som sørger for at Koomson havner alene gjennom med Hansen. Vingen skyter i mål, men blir avvinket for offside.

17′ DEL Rosenborg får ikke mye til å stemme foreløpig.

14′ DEL Bamba prøver seg fra kanten av sekstenmeteren. Slapp avslutning som går rett i nevene på Hansen.

14′ DEL Hovland bryter en ball på midtbanen. Bra av midtstopperen som så viser at han spiller i forsvar når han skyter på den neste berøringen. Langt over mål. Lagkameratene er ikke fornøyd.

10′ DEL Strand med en herlig takling på Adegbenro som er på vei fremover. Viktig inngripen fra den vikarierende høyrebacken.

9′ DEL Stor sjangse til Brann. Taylor med luke på Reginiussen før han sentrer til Bamba. Spissen vender på en femøring og skyter såvidt utenfor målet.

8′ DEL Rosenborg virker litt preget etter 1-0 målet. Brann fortsetter å presse.

5 ′ Mål for Brann! Brann 1 - 0 Rosenborg Mål: Gilbert Koomson Målgivende: Daouda Bamba SCORING!!! Brann går opp i en tidlig ledelse. Bamba og Koomson kombinerer inne i Rosenborgs sekstenmeter. Sistnevnte med en kald avslutning!

4′ DEL Kolskogen glipper på et motakk, men er raskere enn Islamovic å retter opp i egen feil.

3′ DEL Litt hawaii her i åpningsminuttene. Ingen av lagene klarer å etablere et spill.

1′ DEL Rosenborg med avspark.

1. omgang

Kampen har startet

DEL Ali Ahamada unngår flausen fra forrige hjemmekamp. Keeperen er med å synger for full hals!

DEL Da er lagene på banen. Tradisjon tro så skal Nystemten synges før det braker løs i Bergen.

DEL God intensitet i oppvarmingen fra begge lag. Dette virker lovende. Spillerne er på vei i garderoben. 10 minutter til avspark!

DEL Lagene er i gang med oppvarmingen.

DEL Rosenborg gjør også to endringer på laget. Birger Meling er suspendert og inn kommer Anders Trondsen for å spille venstreback. Edvard Tagseth gir plass for Gjermund Åsen på midtbanen.

DEL Brann gjør to endringer på laget fra kampen i midtuken mot Aalesund. Ut går Acosta og Haugen. Inn kommer Kolskogen og Barmen. Brann har ennå ikke sluppet inn mål fra åpent spill denne sesongen med Kolskogen på banen.

DEL Rosenborg benken: Faye Lund, Holse, Valsvik, Tagseth, Brattbakk, Botheim, Ceide.

DEL Brann benken: Pettersen, Eggen Rismark, Haugen, Hustad, Acosta, Rolantsson, Mehnert.

DEL Rosenborgs lag (4-3-3): Hansen - Hedenstad - Reginiussen - Trondsen - Hovland - Zachariassen - Åsen - Lundemo - Islamovic - Helland - Adegbenro

DEL Branns lag (4-3-3): Ahamada - Strand - Kolskogen - Forren - Kristiansen - Ordagic - Pedersen - Barmen - Koomson - Taylor - Bamba

DEL Brann har på sin side hatt en god sesongstart og er foreløpig ubeseiret i serien. Etter to sterke seire over Haugesund og Viking, ble det et litt skuffende 2-2 resultat mot Aalesund i forrige runde.



DEL Eirik Horneland fikk sparken som Rosenborg-trener natt til fredag etter å ha sett sitt lag tape 2-3 hjemme mot Bodø-Glimt. Trond Henriksen og Mikael Dorsin vil lede laget i kveldens kamp, mens jakten på en ny trener foregår i kulissene.



DEL Det er en av Eliteseriens absolutte klassikere som skal spilles i kveld. Brann mot Rosenborg er en skikkelig godbit! Hjemmelaget kan etablere seg i toppkampen med seier samtidig som de lager en luke på hele ni poeng ned til rivalene fra Trondheim. Rosenborg befinner seg for tiden i krise med ett poeng på tre kamper og er uten hovedtrener. Kveldens batalje i Bergen blir første mulighet til å snu skuten for trønderne. Historien viser at de har gode sjanser for nettopp det. Vi må helt tilbake til 2014 for å finne sist gang Rosenborg tapte i Bergen!