Eliteserien direkte: Rosenborgs problemer fortsetter - Brann scoret etter fem minutter

Litt hawaii her i åpningsminuttene. Ingen av lagene klarer å etablere et spill.

Rosenborg gjør også to endringer på laget. Birger Meling er suspendert og inn kommer Anders Trondsen for å spille venstreback. Edvard Tagseth gir plass for Gjermund Åsen på midtbanen.

Brann har på sin side hatt en god sesongstart og er foreløpig ubeseiret i serien. Etter to sterke seire over Haugesund og Viking, ble det et litt skuffende 2-2 resultat mot Aalesund i forrige runde.

