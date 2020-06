Medier: Klar for Odd – kan erstatte Børven umiddelbart

Mushaga Bakenga har signert for Odd, melder både VG og Telemarksavisa mandag. Det kan åpne opp for at Torgeir Børven blir solgt til Rosenborg.

Bakenga spilte sist i Ranheim. Nå skal han være klar som Torgeir Børvens erstatter i Odd. Ned Alley / NTB scanpix

NTB

Nå nettopp

Ifølge Telemarksavisa har Bakenga signert en kontrakt som strekker seg ut 2021-sesongen. Opplysninger om at spissen skal ha signert for Odd sitter også VG på.

Det har ikke vært noen hemmelighet at Bakenga har vært aktuell for Odd, ettersom den 27 år gamle spissen har vært på prøvespill med klubben og blant annet ble avbildet på tribunen da Odd tok imot Vålerenga 24. juni.

Da fikk Bakenga se Torgeir Børven score hat trick. Fjorårets toppscorer i Eliteserien har signert en kontrakt med Rosenborg som gjelder fra 1. august, men trønderne har vært i forhandlinger med Odd om å hente Børven allerede nå.

Odd har vært klare på at de trenger en Børven-erstatter, og med signeringen av Bakenga kan det bety at klubben er mer villige til å gi slipp.

Overgangsvinduet stenger tirsdag. Dersom Odd og Rosenborg ikke blir enige om en overgang innen fristen, vil ikke Børven kunne spille for Rosenborg før 8. september. Dette skyldes regelverket rundt de såkalte overgangsvinduene og registrering av nye spillere.