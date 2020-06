Publikumsfavoritt døde brått. Fansen er knust.

Crystal Palace-kamper blir ikke det samme for fansen etter at ørnen Kayla (28) døde av hjerteinfarkt.

Kayla (28) har vært en publikumsfavoritt på Selhurst Park. Andrew Couldridge, Reuters / NTB scanpix

10 minutter siden

Har du vært på Selhurst Park i London, så har du garantert lagt merke til ørnen Kayla. Ørnen har tatt en runde før kampstart etter at lagene har gått inn i garderobene etter oppvarmingen, og har fått høy jubel når den flyr fra tverrligger til tverrligger.

– Kayla er et kjent vesen før og etter kamp for oss fansen. Den er blitt et symbol, og blitt vist frem før kamp. Folk tar bilder og barna setter stor pris på det, og voksne også selvfølgelig. For folk som besøker stadion er det et artig innslag, forklarer Kenneth Torgersen Bjørneng. Han er nyvalgt leder for Crystal Palaces norske supporterklubb.

Kayla er blitt vist frem til fansen i mange år. David Klein, Reuters / NTB scanpix

– Det er en svær fugl, så det er et mektig syn. Det er en kul greie, fortsetter han.

Det er Eagle Heights Wildlife Foundation (EHWF) som har tatt vare på Kayla når hun ikke har vært i aksjon på Selhurst Park. Det var de som bekreftet overfor Sky Sports at ørnen døde av hjerteinfarkt. Kayla har de siste årene slitt med sykdom.

Ifølge Sky Sports har organisasjonen fått opptil 40.000 norske kroner, hovedsakelig fra Crystal Palace-fansen, til å dekke hennes veterinærregninger.

Kenneth Torgersen Bjørneng er leder for Crystal Palaces norske supporterklubb. Privat

Nå er det slutt.

– Siden klubben kalles det «The Eagles», så er det en passende fugl å la fly over stengene. Det er et flott innslag, og det er trist at den er borte, uten tvil. Vi får se om det dukker opp noe nytt. Sist gang jeg var der orket hun ikke fly, så hun har nok vært sliten de siste årene, og dratt på årene, sier Bjørneng.

Kayla har vært et innslag på Selhurst Park siden 2015. Bjørneng tror klubben vil savne å ha ørnen der.

– Det er vårt varemerke, og for bortesupportere, etter å ha sett det, så er det ikke noe kult å være Leicester-supporter. Og i hvert fall ikke Brighton-supporter. Jeg tror det har betydd mye for veldig mange. Det har vært et symbol for oss, og Palace, «The Eagles», sier supporterlederen.

– Jeg tenker at klubben synes det er kjipt. Jeg tror de vil ønske å trene opp en ny. Varemerket er sterkt. Å ha et innslag mindre er kjipt, så jeg tror de ville fortsette med det, legger han til.

Kaylas varemerke var å fly fra tverrligger til tverrligger på Selhurst Park. Ian Walton, Reuters / NTB scanpix

Ørnen Kayla. Ian Walton, Reuters / NTB scanpix

Amie Latter, som var cheerleader på kampene til Crystal Palace i tre år, sier til Sky Sports at ørnen vil bli savnet.

– Hun sluttet aldri å forbløffe deg da hun fløy fra mål til mål. Hun gjorde kampopplevelsen så spesiell, og vil bli dypt savnet, sier Latter.

Samantha Ames fra EHWF takker fansen som har hjulpet til å betale veterinærregninger og gjøre livet hennes spesielt.

– Hun har nå funnet fred. Å si at hun vil bli savnet, er ikke nok. Vi er fra oss av sorg, og kan ikke se for oss å leve uten henne, men vi prøver å trøste oss med at hun ikke har det vondt lenger, og at hun flyr langt over oss og er gjenforent med søsteren sin, sier Ames, i en uttalelse som er gjengitt av Sky Sports.