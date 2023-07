LSK-sjefens hjertesukk: – Jeg savner dem

LILLESTRØM (VG) (Lillestrøm - Sandefjord 4–2) Etter noen svært hektiske dager som et av midtpunktene i mediestormen rundt Geir Bakkes (53) sjokkovergang fra Lillestrøm til Vålerenga, har Simon Mesfin (43) fått samlet tankene.

HAR REFLEKTERT: Simon Mesfin savner Vålerenga-trener Geir Bakke og den permitterte LSK-treneren Petter Myhre. Vis mer





– Jeg savner dem, jeg savner menneskene. Jeg savner mennesket Geir Bakke og mennesket Petter Myhre. Jeg håper de så på kampen og at det varmet dem, selv om han ene er blitt trener i Vålerenga.

Det sier Lillestrøms midlertidige hovedtrener, som egentlig er ansatt som sportssjef, Simon Mesfin til VG etter søndagens seier over Sandefjord.

De siste dagene har han stått midt i mediestormen rundt Geir Bakkes kontroversielle overgang til erkerivalen Vålerenga. Assistent Petter Myhre har tatt permisjon til minst 1. august.

– Det har vært en vanskelig situasjon. Gjennom disse hektiske dagene har det ikke vært tid til å reflektere, men i går kveld fikk jeg satt meg ned, sier Mesfin, og fortsetter:

– Ting går litt inn på deg. Det er to mennesker som jeg har jobbet med i tre og et halvt år, og som jeg anser som gode venner. Da går følelsene litt inn på deg når noe sånt skjer. Jeg tror og håper alle kommer styrket ut av dette, sier Mesfin til VG.

TREKLØVER: Sportssjef i LSK Simon Mesfin (t.v) har jobbet tett sammen med nåværende Vålerenga-trener Geir Bakke (i midten) og permitterte Petter Myhre (t.h) over flere år. Vis mer

Helt siden LSK sendte ut pressemeldingen som sendte sjokkbølger gjennom Fotball-Norge, hvor det ble bekreftet at romerikingen Bakke gikk til erkerivalen og Myhre tok permisjon, så har Mesfin vært LSKs ansikt utad.

Dagen før hans «trenerdebut» for LSK fikk han omsider tatt et pust i bakken etter fire svært hektiske dager:

– Hvilke følelser kjente du på da?

– Jeg kjente på en tristhet. Som sagt, så er det mennesker man har jobbet med veldig tett i flere år. Når du plutselig ikke ser dem hver dag, så er det ganske vanskelig.

Onsdag kom Mesfin med følgende advarsel til sin venn Bakke:

Hva som blir veien videre for permitterte Myhre, som fremdeles er under kontrakt med LSK, er enda uvisst:

– Det er ikke noe nytt der, svarer Mesfin som også sier at Lillestrøm hadde ingen intensjoner om å gjøre noen drastiske grep med trenerteamet.

På tre og et halvt år som trenerduo for LSK oppnådde Bakke og Myhre stor suksess: Opprykk fra Obosligaen, to fjerdeplasser i Eliteserien og én cupfinale var de sportslige resultatene. Det glemmer ikke spillerne med det første:

– Det var to fine trenere som gjorde en fantastisk jobb her, men som ikke er her lengre. Nå må veien gå videre for begge parter, sier Tobias Svendsen til VG etter seieren mot Sandefjord.

– Både Petter og Geir har gjort en stor jobb her i Lillestrøm. Det må vi ikke glemme. Vi har mistet én av dem foreløpig, og det var en veldig god trener i Geir.