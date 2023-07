Klaveness satt med Infantino under åpningskampen: – Tok denne saken opp med ham med en gang

AUCKLAND (VG) Under VMs åpningskamp hadde fotballpresident Lise Klaveness sin første samtale med Gianni Infantino siden talen i Doha. Da kom hun med klare beskjeder til Fifa-presidenten.

Lise Klaveness satt ved siden av Infantino under VMs åpningskamp i New Zealand, dagen etter at Fifa-presidenten hadde holdt sin åpningstale til mesterskapet.

I åpningstalen kunne ikke Gianni Infantino love at de 720 deltagerne i VM ville få pengebonusen som er satt fra Fifa.

Dette mente politiker Kristján Mímir Kristjánsson at NFF burde adressere.

– NFF NFFNorges Fotballforbund. burde ta initiativ til å legge om dette opplegget, og Fifa må betale de premiepengene de har lovet, både til kvinner og menn, sa han til VG.

Akkurat det gjorde fotballpresident Klaveness da hun snakket med Infantino for første gang etter sin tale i Doha for over et år siden.

– Jeg tok denne saken opp med ham med en gang, sier Klaveness til VG.

Klaveness hadde ikke vekslet ord med Infantino etter at hun gikk på talerstolen i Doha for over ett år siden. Der kritiserte hun Fifa og arrangørene til VM i Qatar, og talen ble hyllet verden over.

– Hvordan var det å møte ham igjen?

– Det var greit å møte han igjen. Jeg fikk mulighet til å ta opp flere temaer vi er opptatt av, sier Klaveness.

– Hvordan reagerte han på at du tok opp temaet?

– Vi hadde en konstruktiv samtale om Fifas økning av prispenger. Overfor meg ga han uttrykk for at han var enig i at Fifa må stå fast ved kravet om at disse skal gå uavkortet til spillerne, sier Klaveness.

Klaveness understreker at NFF er glade for at Fifa har begynt å referere til «equal pay» «equal pay»Lik lønn for likt arbeid. på kvinnesiden, og at forbundet erkjenner hvor viktig VM er som plattform for å forløse global profesjonalisering.

Derfor mener hun det er avgjørende at Fifa står ved opprinnelig kommunikasjon og betingelser for utbetalingene.

– Her var det ikke rom for tvil, og hvis det gjøres retrett vil en ellers veldig positiv sak bli til et stort troverdighetsproblem for Fifa, hvor spillerne også vil reagere sterkt, sier Klaveness.

Hun var tydelig i sin samtale med Infantino.

– Fifa kan ikke åpne dører for at forbund begynner å disponere pengene til å dekke kostnader eller annet for disse pengene, sier Klaveness.

Fotballpresidenten reagerte også da hun hørte Infantinos åpningstale. Det på bakgrunn i informasjonen som forbundene fikk på Fifa-kongressen i Kigali tidligere i år.

Selv sitter hun med inntrykket om at Fifa har vært krystallklar i sin kommunikasjon til forbundene at pengene skal gå uavkortet til spillerne, men via forbundene, og at Fifa ville følge det opp.

– Derfor er det rart at Infantino under pressekonferansen nølte på dette punktet. Det kan tyde på at Fifa har fått motstand fra enkelte forbund og at Fifas forankringsarbeid i forkant ikke har vært det beste, sier Klaveness.

Pengebonusen i årets VM er banebrytende. Deltagerbonusen er hevet 397 prosent. Det er syv ganger mer enn i VM i 2015, tre ganger mer enn i VM i 2019, understreker Klaveness.

Fotballpresidenten peker på to forhold som gjør saken spesiell:

FIFA dikterer hvordan deler av prispengene skal brukes. Tidligere var det opp til forbundene selv. Slik er det på herresiden.

For noen av forbundene hvor kvinnefotballen ikke er profesjonalisert i det hele tatt, vil disse VM-utbetalingene innebære plutselige og enorme forskjeller mellom VM-spillerne og resten av kvinnefotballen i landet.

– Fifa må stå for opprinnelig kommunikasjon. Fifas rolle må være å gå foran som en tydelig markør for like muligheter. Da er det ikke rom for å nyansere bort de viktigste signalene, sier Klaveness.

– Har du troen på at pengene når fram til alle spillere?

– Dette er noe Fifa må følge opp. De har mange måter å sette makt bak kravet. Hvis det er vilje hos Fifa, vil de klare dette fint, sier Klaveness.