Haugs skade mer alvorlig enn antatt: – Brudd i nese og ansiktet

Norge-spissen Sophie Román Haug må utredes hos spesialist i Porto. Det skjer etter at skaden hun pådro seg i Portugal-kampen viser seg å være mer omfattende enn først antatt.

BLODET FOSSET: Sophie Román Haug ble sendt direkte til sykehus etter involveringen etter to minutter. Vis mer

Publisert: 27.09.2023 10:39

To minutter inn i kampen mot Portugal, krasjet Sophie Román Haug med keeper Ines Pereira. Duoen lå i flere minutter på gresset og fikk medisinsk tilsyn, før begge deretter ble byttet ut.

Blodet fosset nedover Haugs ansikt, mens en «Donald-kul» hadde svellet opp i pannen til Pereira.

Haug ble sendt direkte til sykehus, og nå viser det seg at skaden er mer alvorlig enn legen først trodde. Etter tirsdagens kamp var beskjeden at det trolig var et nesebrudd og et kutt i ansiktet.

– Hun har i tillegg til brudd i nesen, også fått brudd i ansiktet, sier landslagslege Magnus Myntevik til VG gjennom pressekontakt Halvor Lea.

Haug er nå sendt videre til vurdering hos en spesialist i Porto.

Det er ennå usikkert hvordan utredningen vil påvirke hjemreisen. Norge skal i utgangspunktet vende snuten hjemover i dag.

Haug skal fly direkte til England. Den tidligere Roma-spilleren meldte overgang til Liverpool i sommervinduet.

STYGG KRASJ: Sophie Román Haug ble liggende lenge på bakken etter hodesmellen mot Ines Pereira. Vis mer

Norge tapte 3–2 mot Portugal i det som ble et innholdsrikt oppgjør. Norge gikk tidlig opp i ledelsen, men fikk to straffer imot. Etter kampen uttrykte både trener Leif Gunnar Smerud og spillerne stor misnøye mot dommeren.

– Det var svak dømming og det gikk til dels mot Norge, men det handler om å få marginene på sin side. Det er fortjent at Portugal vipper det sin vei, sa TV 2s ekspert Solveig Gulbrandsen i TV 2s sending onsdag morgen.

Tidligere landslagsspiller Linda Medalen var ikke særlig imponert over prestasjonen.

– Det var ganske mange spillere med svake involveringer. Det ser ut som de mangler overskudd og selvtillit, og det er mange personlige feil. Jeg tror det var fortvilende å være trener på sidelinjen i går, sa hun.