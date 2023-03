Tallene som gir Arsenal Premier League-troféet

(Arsenal - Crystal Palace 4–1) Arsenal feide over Crystal Palace og sikret seg en åtte poengs luke på tabelltopp. Aldri før har et lag ledet med like mange poeng ti runder før slutt – uten å vinne Premier League.

19.03.2023 16:53 Oppdatert 19.03.2023 18:05

– Det føles veldig bra, spesielt med måten vi spilte på. Nå må vi stoppe litt opp og sørge for at alle kommer tilbake etter landslagspausen med det rette fokuset, sier Mikel Arteta til BBC etter seieren mot Crystal Palace.

Og Arsenal-sjefen har god grunn til å kreve fokus fra sine spillere.

Med ti kamper igjen er spanjolen på god vei mot Arsenals første Premier League-trofé siden «The Invicibles» i 2003/2004-sesongen.

4–1 seieren mot Crystal Palace sørger for at luken ned til Manchester City er på åtte poeng.

City og målmaskinen Erling Braut Haaland har riktignok en kamp mindre spilt, og skulle de vinne den er avstanden på fem poeng.

Allikevel tyder tallene fra tidligere sesonger på at Arsenal vil løfte trofeet i mai.

VG har tatt et dypdykk i alle Premier League-sesongene etter at ligaen gikk over til en 38 kamper fra 1995/65-sesongen.

Kun åtte ganger på 27 sesonger har laget som ledet 10 runder stått uten ligatroféet i hendene ved sesongslutt:

Fakta Lag som ledet 10 runder før slutt uten å vinne (PL-sesonger med 38 kamper) 1995/96: Newcastle ledet med syv poeng, Manchester United vant. 1997/98: United ledet med tre poeng, Arsenal vant. 2001/02: United ledet med ett poeng, Arsenal vant. 2002/03: Arsenal ledet med fem poeng, United vant. 2007/08: Arsenal ledet med ett poeng, United vant. 2011/12: United ledet med ett poeng, Manchester City vant. 2013/14: Chelsea ledet med to poeng, City vant. 2018/19: Liverpool ledet med ett poeng, City vant. Vis mer

Arsenal sitt forsprang er akkurat nå på åtte poeng. Det har ingen klart å rote bort før.

Dersom City vinner sin hengekamp vil det skille fem poeng mellom lagene.

En tilsvarende ledelse er det kun Newcastle, og nettopp Arsenal, som har klart å rote bort.

For «The Gunners» skjedde det i 2002/03-sesongen, året før Arsene Wenger ledet sine «Invicibles» til en suveren tittel.

En annen faktor som taler for at troféet ender opp i Nord-London, og ikke i den blå delen av Manchester, er kampprogrammet til de to lagene når ligaen starter opp igjen 1. april etter landslagspausen:

Arsenal røk torsdag ut av Europa League, og er også ute av FA-cupen. Fordelt over 58 dager har Arsenal kun 10 kamper igjen denne sesongen.

Fakta Arsenals program 1. april: Leeds (h). 9. april: Liverpool (b). 16. april: West Ham (b). 21. april: Southampton (h). 26. april: Manchester C. (b). 29. april: Chelsea (h). 6. mai: Newcastle (b). 13. mai: Brighton (h). 20. mai: Nottingham (b). 28. mai: Wolverhampton (h). Vis mer

City kjemper fortsatt videre både i Champions League og FA-cupen, i tillegg til Premier League.

Potensielt kan Haaland og Co måtte spille 16 kamper på 58 dager før Premier League-sesongen er over. Det mener forsker Torstein Dalen-Lorentsen kan gi Arsenal en fordel i sesonginnspurten.

Fakta Citys mulige program 1. april: Liverpool (h). 8. april: Southampton (b). 11. april: Bayern M. (h). 15. april:Leicester (h). 19. april: Bayern M. (b). 22. april: Semi FA-cupen. 26. april: Arsenal (h). 30. april: Fulham (b). 6. mai: Leeds (h). 9./10. mai: Semi CL. 13. mai: Everton (b). 16./17. mai: Semi CL. 20. mai: Chelsea (h). 28. mai: Brentford (b). 3. juni: Finale FA-cup. 10. juni:Finale Champions L. I tillegg må PL-kampene mot West Ham og Brighton omberammes på grunn av kvart- og semifinale i FA-cupen. Vis mer

Maktdemonstrasjon

Crystal Palace kom til Emirates uten en permanent manager, etter at Arsenal-legenden Patrick Vieira fikk sparken på fredag.

Den midlertidige Palace-sjefen, Paddy McCarthy, fikk en tung start i sjefsstolen:

Fra sin høyrekant fant Bukayo Saka sin ving-kollega Gabriel Martinelli. Brasilianeren danset forbi Joel Ward og klinket inn 1–0.

Og med ledermålet i boks tok Arsenal fullstendig kontroll på London-derbyet.

Etter en lang periode med massivt press tok Ben White på seg servitør-rollen. Høyrebacken tredde lekkert gjennom til Bukayo Saka - som enkelt satte 2–0 for serielederne.

Arsenal startet den andre omgangen i samme stil som de avsluttet den første.

Idet kampuret tikket mot 54 minutter ble Granit Xhaka spilt frem av Leandro Trossard. Alene med keeper og med en Palace-forsvarer i rygg fikk Xhaka kastet frem en fot og lagt på til 3–0.

Jeffrey Schlupp fikk kranglet inn 1–3 halvtimen før full tid og ga Palace et lite håp om poeng, men det håpet ble effektivt slukket av Bukayo Saka.