John Arne Riise trener tøft: – Mye sterkere enn da jeg spilte

ULLEVAAL (VG) John Arne Riise (42) trener ofte to økter om dagen, faster 16 timer i døgnet, og ruster seg for en ny tøff sesong med Avaldsnes. Han ville sagt nei til en ny sesong av «Fan av Riise».

AVALDSNES-TRENER: John Arne Riise er klar for en ny sesong med Avaldsnes. Her med spillerne Hanna Dahl (til venstre) og Siri Ervik på Toppseriens «Avspark» før seriestart.

17.03.2023 10:08

Etter «nesten-nedrykket» i november har Avaldsnes-treneren også tatt tak i sin egen fysikk for å møte presset som trener. 25. mars serieåpner Riises lag mot LSK Kvinner.

– I fjor ble det for mye. Jeg har lært av den sesongen. Jeg er nødt til å ha litt avkobling. For hele tiden å føle meg «fresh», sier han til VG på Toppseriens «Avspark» foran sesongen.

Riise varierer treningen mellom ren styrketrening, crossfit crossfitTreningsmetode med konstant varierte bevegelser utført med høy intensitet og padel padelRacketsport som kombinerer elementer fra tennis og squash.

– Jeg liker å leke med kroppen og se hvor stor og sterk jeg kan bli. Det er gøy å gå på gymmen i to-tre timer, beskriver han.

I glansdagene for Liverpool var han en kjent som et lokomotiv av en venstreback. Kreftene tok sjelden slutt.

– Jeg er mye sterkere enn da jeg spilte fotball, men er dårligere trent. Løpeformen er ikke samme, sier han med et smil.

– Han er tidligere spiller. Jeg skjønner godt at trening gir ham en egen friplass. Det tror jeg er veldig viktig, sier Avaldsnes-kaptein Hanna Dahl.

– Under treningene «pusher» jeg meg selv, har vondt og smerter, og trenger ikke tenkte på taktikk, beskriver han.

Kostholdet er blitt en del av det hele. Nå er han inne i den første av tre nye uker med fasting 16/8. Det vil si at han bare spiser i et åtte timers vindu av døgnet. Riise opplyser at han tidligere i vinter gikk ned åtte kilo i vekt etter en slik treukers periode.

– Jeg synes det gikk overraskende greit første gangen. Så nå får vi se hvordan det går med nye tre uker, sier han.

Fakta Slik er seriestarten Lørdag 25. mars: Rosenborg – Stabæk, Åsane – Røa, Lyn – Brann, LSK Kvinner – Avaldsnes, Vålerenga – Arna-Bjørnar Vis mer

TV 2s fotballreality «Fan av Flint» og «Fan av Riise» har vært tett på den tidligere Champions League-vinnerens to første sesonger som trener.

Men nå er det stopp.

– Hvis forespørselen hadde kommet, så hadde jeg nok sagt nei. Jeg tror folk fikk nok av Riise i fjor, sier John Arne Riise.

Han mener at hans unge spillere «kanskje følte litt mer på det enn de ga uttrykk for».

– Det er litt trist også. Vi kunne se tilbake på alle opplevelsene vi hadde. I hvert fall da det ble en god slutt. Den episoden har jeg sett flere ganger, sier kaptein Hanna Dahl.

– Jeg tror det er lettere for alle parter å jobbe i ro og fred. Men jeg tror TV-serien var med på å «pushe» jentene ganske bra i fjor også, sier Riise.

Sesongen endte i et stort drama for Karmøy-klubben. Avaldsnes reddet kvalikplassen på overtid i siste seriekamp. Toppserie-statusen ble berget etter ekstraomganger mot Øvrevoll Hosle i fjor høst.

Han synes likevel det var «ufattelig moro å sette kvinnefotballen og Avaldsnes på kartet» sist sesong. Riise er ikke bare glad for at TV 2 ikke fortsetter etter to sesongers realitysatsing med ham i hovedrollen.

– Det er både òg. Jeg synes det var moro og jeg tror jentene og Toppserien likte det. Men det som gjorde det litt vanskelig av og til var at episodene kom tre-fire uker etter at ting hadde skjedd.

TØFF SESONG: John Arne Riise og Avaldsnes måtte gjennom kvalik for å berge plassen sist høst.

– Det var vanskelig i media håndtere det som hadde skjedd for lenge siden. Vi måtte oppleve det en gang til, sier han.

Riise måtte beklage ordbruken etter at han med TV-kamera på plass sa at dommertrioen «skal slaktes i mediene».

Nå nærmer en ny sesong seg med stormskritt.

– Jeg gleder meg. Vi har tatt steg. Har beholdt de vi stort sett ønsket å beholde og fått unn to-tre nye spillere som kan forsterke oss. Jeg håper vi er enda mer konkurransedyktige mot de lagene vi skal være jevne med.

Rosenborg, Brann og Vålerenga regnes som klare medaljekandidater når Toppserien åpner siste lørdag i mars.

– Jeg tror det kan bli ufattelig jevnt bak dem, sier John Arne Riise foran møtene med LSK Kvinner, Lyn, Vålerenga og Brann i de fire første kampene.

– Tøff start, men vi skal prøve å bite fra oss, sier Avaldsnes-treneren.