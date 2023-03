Solbakken om Liverød-slakt: – Altfor bombastisk og negativ

Landslagssjef Ståle Solbakken synes Terje Liverød er veldig «svart-hvit» når han totalslakter norsk toppfotball.

Ståle Solbakken på pressekonferanse før Nations League-kamper i fjor høst.

08.03.2023 14:52

Montevideo-bosatte Liverød, som blant annet har vært talentspeider for Schalke 04, har jobbet frem to rapporter om norsk toppfotball.

I den siste konkluderer han nådeløst med at det har gått nedover i norsk toppfotball i over 20 år – på stort sett alle områder.

– Det er ikke sånn at vi skal feie alt under teppet, for han har noen gode poenger. Men han drar det veldig, veldig langt. Han er altfor bombastisk og altfor negativ, sier Ståle Solbakken til VG.

Han poengterer at han bare har fått hovedpunktene fra Liverøds rapport referert gjennom en SMS fra VG.

– Tror du Liverød ser annerledes på det om ett års tid hvis landslaget vinner flere kamper og norske lag gjør det bra i Europa?

– Nei, det tror jeg ikke, sier en lattermild Solbakken.

I Liverøds siste rapport peker han på at andelen utenlandske spillere i Eliteserien har gått noe ned siden 2009, mens trenden internasjonalt er stikk motsatt.

Liverød peker på at den største andelen «legionærer» er samlet i de svakeste klubbene – og med et lavt antall i de tre beste klubbene i fjor: Molde, Bodø/Glimt og Rosenborg.

– Færre utenlandske spillere, mindre globalisering, mere isolering kombinert med dårligere kvalitet. Og som en konsekvens fallende interesse og publikum. Og med det, fallende inntekter. Det må betegnes som overraskende at denne utvikling, som nå har funnet sted gjennom mange år, ikke har vært registrert og debattert i norsk fotball. Og skapt nok et grunnlag for å vurdere endringer, skriver Liverød.

– Det er jo flere lag som spiller med unge norske spillere. Hvis det å tiltrekke seg utenlandske spillere bidrar til å stenge litt for norske talenter, så er jo ikke det superbra, sier Solbakken.

– Men jeg ser og at det er noen spennende utenlandske spillere som krydrer Eliteserien, som har spilt på lag nedover på tabellen. Det man skal huske er at utenlandske spillere representerer en annen kultur, som vi kan lære av, enten på trener- eller spillersiden, legger han til.

Rosenborg-trener Kjetil Rekdal, som heller ikke har lest Liverøds rapport, sier klubben først ser etter trøndere, så nordmenn, deretter skandinaver – og noen ganger kikker ute i Europa og verden.

– Prisene har begynt å gå oppover. Noen har mer å rutte med, og kan kanskje kjøpe ut spillere de vil ha på kort sikt. Andre må se hvem som kan slå ut i full blomst på sikt, sier Rekdal.

– Vi har ikke mulighet til å betale 30–40 millioner i overganger slik Bodø/Glimt og Molde kan, men kanskje en gang i fremtiden, sier han.

Solbakken omtaler Liverød som «veldig svart-hvitt» og mener han har bevis på at 67-åringen ikke alltid ser alt like klart, blant annet da Liverød som agent/rådgiver presenterte spillere for FC København som «ikke var i nærheten av å være gode nok».

Solbakken var da trener for den danske klubben.

– Det er jo perioder i de 20 årene hvor det ikke har gått fremover med norsk fotball, det er jeg helt enig med Liverød i. Men samtidig har det også skjedd mye positivt. Det er ikke tvil om at man på noen områder har gjort stor framgang, sier Solbakken.

Han nevner Bodø/Glimt og Moldes prestasjoner i Europa, som nesten ga Norge en ekstra plass i Champions League.

Liverød har uttalt at det ikke har hjulpet andre enn de to klubbene, og at det er et sykdomstegn i seg selv at det er to små klubber som fører an i Norge.

Fakta Liverøds slakt av norsk toppfotball Økonomi: Eliteserien er til dels en lavtlønnet næring, som er helt uattraktiv for både norske og ikke minst for utenlandske spillere. Overganger: Norske spillere som selges til utlandet blir stadig yngre, men klubbene får mindre i overgangssum til tross for at det globale markedet øker. Eksport-import: Eksportoverskuddet, altså forholdet mellom salg og kjøp til og fra utlandet, var i 2022 rekordlavt. En bekymringsverdig utvikling. Legionærer: Norge går i motsatt retning av internasjonal fotball, med stadig færre legionærer, altså spillere med utenlandsk pass, spesielt i toppklubbene. De svakere lagene i Eliteserien har noe flere, men blir bare en «oppsamlingsplass» for utenlandske spillere som ikke finner annen arbeidsgiver. Dualmodellen: Modellen gjør det mulig å samarbeide økonomisk med et AS, men sportslige avgjørelser skal tas av folkene i klubbene. Det som skjer i praksis er en «legitimert omgåelse» av grunnloven i norsk idrett, ifølge Liverød. Ledelse: Det snakkes mye om spillerutvikling, men lite om lederutvikling. En konsekvens av dualmodellen er at makten går fra klubben til eierne, og hindrer utvikling av gode fotballedere i klubbene, som styres av trener og eier. Liverød peker også på flere årsaken til fallet: Kunstgress, der NFF har vært en pådriver. NFF og fotballtinget bør holde seg til breddeidrett, mener han. Og han føler ytringsrommer er lite, og annerledestenkende er uønsket. Vis mer

– Vi skulle gjerne hatt flere spillere som spilte fast i de fem beste ligaene. Det er jeg enig i. Men samtidig har norske klubber vært med å få fram noen store talenter som blomstrer på den aller største scenen, sier landslagssjefen.

– Jeg er også enig i at på noen posisjoner internasjonalt er vi mer sårbare enn vi burde være.

Liverød er svært betenkt over følgende tendens:

Norske spillere som selges til utlandet blir stadig yngre, men klubbene får – inflasjonsjustert – langt mindre i overgangssum til tross for at det globale markedet øker.

– Han har kanskje et poeng i vi kan klare å holde spillerne litt lenger, og ikke selge dem til Danmark og Nederland, for å ta to land. Sånn at vi kan dra dem rett inn i en topp fem-liga, sier Solbakken.

Han påpeker at dette har flere sider.

– Vi har solgt noen spillere til Italia, og nå sitter stort sett alle på benken. Det er vi heller ikke tjent med.

Solbakken påpeker at Eliteserien selger for mer enn noen år siden, selv om Liverød er opptatt av at Norge får mindre igjen per spiller – og snittalderen på norske salg synker.

– Hvis du tar de tre største danske klubbene, så selger de for det dobbelte og vel så det. Det vet jeg alt om, for jeg har hatt ansvaret for det.

– Og så er jeg enig i poenget med kunstgress. Det har jeg påpekt lenge. Hvis vi konkurrerer på det underlaget resten av Europa konkurrerer på, så vil vi selge spillere for enda større summer. Jeg tror det vil øke mye.