Stusser over VM-trend: – Personlig tror jeg det er en tilfeldighet

DOHA (VG) Da Lionel Messi (35) hamret inn det livsviktige 1–0-målet mot Mexico, var det også et unntak fra en pågående trend: Det scores betydelig færre mål på langskudd enn tidligere mesterskap.

forrige





fullskjerm neste Lionel Messi «losset bössa» og traff blink i møtet med Mexico. 1 av 2 Foto: DYLAN MARTINEZ / Reuters

28. nov. 2022 06:01 Sist oppdatert 10 minutter siden

– Jeg vet ikke. Det er et veldig interessant spørsmål, svarer Portugal-stjernen Bernardo Silva på VGs spørsmål.

Midtbaneeleganten, som til vanlig spiller for Manchester City, tenker seg om et lite øyeblikk, før han fortsetter:

– Det kan være en tilfeldighet, men det kan også være fordi lagene ønsker å være kompakte og ikke gir mye rom. Personlig tror jeg det er en tilfeldighet. Jeg tror det kan scores flere mål fra utenfor sekstenmeteren – og at det er en tilfeldighet, sier 28-åringen på pressekonferansen dagen før kampen mot Uruguay.

De ikoniske suserne fra brasilianske Josimar og Eder er en viktig del av VM-historien – og et element som fotballelskere har etterlyst i Qatar.

Den svenske journalisten og programlederen Gusten Dahlin er blant de som har uttrykt sin frustrasjon over mangelen på forsøk fra distanse:

Av 65 VM-mål så langt har kun fire vært fra utenfor sekstenmeteren: Irans Roozbeh Cheshmi scoret det første i 2–0-seieren mot Wales, før Cody Gakpo fulgte opp mot Ecuador.

Så scoret altså Messi, før Marko Livaja satte inn det foreløpig siste målet fra utenfor sekstenmeteren i Kroatias 4–1-seier over Canada.

Fakta Antall VM-mål på langskudd siden 1966 2022: 4 (6,2 %)

2018: 26 (15 %)

2014: 19 (11 %)

2010: 27 (19 %)

2006: 26 (18 %)

2002: 24 (15 %)

1998: 20 (12 %)

1994: 30 (21 %)

1990: 15 (13 %)

1986: 14 (11 %)

1982: 32 (22 %)

1978: 18 (18 %)

1974: 16 (16 %)

1970: 19 (20 %)

1966: 11 (12 %) Kilde: Sofascore Langskudd = mål utenfor sekstenmeteren Vis mer

– Jeg har ikke sett så mye på, men det er kanskje fordi det er mye kontringer og dødballmål. Jeg har ikke noe godt svar. Kanskje det ikke er så mange gode skyttere med, sier Morten Gamst Pedersen til VG.

Den tidligere Blackburn-spilleren er kjent for å score vakre mål – og scoret syv Premier League-mål på frispark.

Statistikkverktøyet. «expected goals» viser at – naturlig nok – at sannsynligheten er større for å score mål jo nærmere målet man kommer. Gamst Pedersen vil imidlertid ikke slå fast at det er en ny trend.

– Det er ikke noe tvil hvis du ser på statistikken. Sammenligner du det å skyte fra hold og å slå et innlegg, så er det større sjanse for å score på innlegg enn et langskudd. Sånn har det alltid vært.

Hva er ditt favoritt-langskudd fra VM-historien? Eder mot Nederland (1982) Josimar mot Nord-Irland (1986) Giovanni van Bronckhorst mot Uruguay (2010 Et annet (skriv i kommentarfeltet)

forrige









fullskjerm neste Maxi Rodriguez hadde en drømmescoring for Argentina mot Mexico i 2006. 1 av 4 Foto: Jens Wolf / EPA

Ser man for eksempel på trenden i Premier League, har antallet skudd utenfor sekstenmeteren vært nesten helt stabil de siste fire sesongene, viser tall fra Sofascore.

I snitt er det mellom åtte og ni skudd fra utenfor sekstenmeteren i løpet av en kamp.

– Men det er ikke noe artigere enn når du treffer på et langskudd og det seiler i mål. Det handler kanskje om typene som spiller. Det forandrer seg med årene, sier Gamst Pedersen.

– Savner du det at folk prøver seg mer?

– Kanskje det var flere skyttere før, mens det nå er flere teknikere. Det er ingenting som er artigere enn et skudd som bare stiger opp i vinkelen, sier han.

Fotballen har nok et stykke igjen til basket, hvor utviklingen har vært at det «kun» scores «to typer mål» i moderne basket: