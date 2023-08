USA haltet seg videre – Nederland knuste Vietnam

Stolpen reddet USA, som slet seg videre fra gruppespillet. Nederland derimot tok VMs hittil største seier mot Vietnam.

Både USA og Nederland lå an til å gå videre fra gruppe E før den siste kampen. Men et tap for Portugal ville sende VM-favoritt USA ut av mesterskapet.

Amerikanerne fikk lite til å stemme i den viktige kampen. De hadde mye ball, uten å skape de store sjansene.

På overtid var de regjerende mesterne uhyre nære å ryke ut, men dessverre for Portugals del traff Ana Capeta stolpen alene med keeper.

Dermed endte kampen 0–0, noe som gjør at USA blir nummer to i gruppe E. De møter med all sannsynlighet Sverige i åttendedelsfinalen.

Nederland hadde få problemer med å slå Vietnam. Allerede til pause ledet de oransje 5–0. Til slutt ble det 7–0 til Nederland, seieren med størst margin så langt i mesterskapet.

3–0-målet til Esmee Virginia Brugts var en perle av et langskudd helt opp i krysset.

Dermed unngår Nederland mest sannsynlig å møte Sverige i åttendedelsfinalen.