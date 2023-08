– FFK er vår mentale helse

FREDRIKSTAD (VG) (Fredrikstad-Bryne 2–1) Fredrikstad har troen på at «det årnær sæ» i høst. Endelig skal byens stolthet, FFK, tilbake til det øverste selskap. Sondre Sørløkk (26) snudde matchen mot Bryne onsdag kveld.

Fredrikstad-spillerne jubler sammen med fansen etter seiersmålet mot Skeid. Fra h. Joannes Bjartalid og Ludvig Begby. Vis mer

Publisert: 09.08.2023

Dermed ligger FFK fortsatt på tabelltoppen.

– FFK er viktigere for byen enn folk flest tror, sier Fredrikstads revyprofil Pål Nielsen.

Vi står utenfor Fredrikstad stadion, der hjørnestensbedriften Fredrikstad Mekaniske Verksted en gang holdt til.

– Det er mye diskusjon om hva vi skal bruke penger på. Hvis vi skal få byen lykkelig, så bør kommunen og alle andre bruke penger på klubben. FFK er vår mentale helse, fortsetter Pål Nielsen.

Fredrikstad er, eller rettere sagt var, plankebyen - med sine utallige sagbruk langs Glomma.

Fredrikstad var, og er fortsatt, fotballbyen. I hvert fall om det blir opprykk i år.

FÆRØYSK SUKSESS: Jóannes Bjartalíd jubler etter scoring mot Skeid. Vis mer

FFK, også kalt rødbuksene, har ni seriemesterskap og 11 cupgull.

Bare Rosenborg har flere ligagull siden 1937.

Derimot har FFK ingen seriemesterskap etter at fotball-Norge ble samlet til ett rike i 1963 (og Nord-Norge først på 1970-tallet). Det siste cupmesterskapet kom i 2006. I 2008 ble det sølv i Eliteserien.

Etter det gikk det stort sett nedover. «Aristokratene» i norsk fotball har definitivt vært nede i en bølgedal.

Fredrikstads revyprofil Pål Nielsen utenfor Fredrikstad stadion. Vis mer

– Vi gamlinger snakker fortsatt om «aristokratene». Ungdommen vet ikke hva ordet betyr en gang, sier Pål Nielsen.

– Er FFK, som du, en del av kulturen i Fredrikstad?

– Ja! Vi driver med mye av det samme. Vi prøver å skape troen på at dette er en all right by å bo i. Problemet er bare at idrett er målbart, og da holder det ikke med 2. divisjon eller Obos-ligaen. Det er i Eliteserien det er godt å være.

Allerede i 2009 rykket FFK ned - og det som smertet aller mest var at nådestøtet kom fra «den andre byen», også kalt Sarpsborg.

Riktig nok ble det en snartur opp igjen, men siden 2012 har ikke FFK spilt på øverste nivå i norsk fotball.

Bunnen ble nådd da FFK rykket ned på nivå tre i november 2017 - etter kvalifiseringskamp mot Notodden.

Tre år etter det smertefulle nedrykket klarte Fredrikstad endelig å rykke opp. Selv Per-Mathias Høgmo klarte ikke å få det til ved første forsøk. Han overlot etter hvert ansvaret til sin assistent Bjørn Johansen, som klarte det på andre forsøk. «Bummen» fikk sparken da klubben ikke hadde opprykk innen rekkevidde i september 2022.

Folk på vei over gangbrua fra sentrum og til Fredrikstad stadion for å se FFK-kamp. Vis mer

Ny hovedtrener ble Mikkjal Thomassen, som hadde hatt suksess med KÍ Klaksvík og som har funnet seg godt til rette i det gamle Østfold.

Sist helg bar det helt til topps for Fredrikstad etter at Kongsvinger tapte for Raufoss.

– Nå kan det eksplodere i Fredrikstad, sier Erik André Pedersen. Han er kommentator i Fredriksstad Blad (som ja, skrives med to s’er).

– Troen på opprykk vokser for runde for runde, stemningen er en helt annen blant folk i byen nå.

Mikkjal Thomassen fra Færøyene er Fredrikstads nye trener. Han har, i likhet med Klaksvik, suksess. Vis mer

– Hvor stort er dette for byen?

– FFK har to opprykk til Eliteserien de siste 40 årene. Det er langt frem til de gylne Knut Torbjørn Eggen-årene fra 2002 og det første opprykket til eliteserien i 2003 hva gjelder stemningen i byen, det var en unik tid. Men det begynner å ligne på 2010 og opprykket da.

Erik André Pedersen har observert en ny supporterkultur:

– FFK trekker stadig flere på kampene, det har vokst frem en ny stor supportergjeng med yngre gutter, det har vært et generasjonsskifte der, og vi ser på lesertall i avisen at det er stor interesse. Jeg tror det kan eksplodere i Fredrikstad denne høsten dersom FFK er med helt inn. Og det kommer de til å være!

FFK-supportere samlet på Båthuset foran FFK-kamp. Fra v.: Knut Jacobsen, Marius Jacobsen, Marius Hoff Pettersen, Linda Amundsen (supporterkoordinator i FFK), Flemming Johansen, Martin Bo Johansen. Vis mer

– Hvorfor?

– Laget har bygd en bunnsolid grunnmur under Mikkjal Thomassen og har i tillegg gjort et sterkt sommervindu frem til nå. Så at stadig flere begynner å tro på dette, er ikke overraskende, selv om mange her i byen er rent ut mentalt ødelagt hva gjelder fotball etter så mange nedturer det har vært med FFK.

Pål Nielsen er redd for at ikke Fredrikstad tåler å være særlig mye lengre utenfor det edleste selskapet, altså Eliteserien.

– Vi gamle kan jo navnet på heltene fra 1960-tallet, «Lækken» og «Snæbbus» og Bjørn Borgen. Den kunnskapen er i ferd med å bli borte. Vi har fortsatt publikum, men jeg er redd for at hvis det skulle bli ti år til i Obos-ligaen, så vil det dø ut. Den yngre generasjonen har ikke det samme forholdet til dette.

Supportere samles på Båthuset foran FFK-kamp. Vis mer

På «Båthuset» forbereder supporterne seg til kampen.

– Det er på tide nå. Det blir opprykk i år, sier supporterkoordinator Linda Amundsen.

– Vi håper at vi kommer opp der vi hører hjemme. Der vi selv mener vi hører hjemme, sier Marius Hoff Pettersen.

– Men vi hører ikke hjemme der når vi ikke har spilt godt nok, fastslår Flemming Johansen.

– Er dere enige i at FFK er viktig for byens mentale helse?

– Ja, går det bra med FFK, så går det bra med hele byen. Når FFK taper, så merker du det i hele byen mandagen etter, sier Marius Hoff Pettersen.

Pål Nielsen da? Drar han ikke på kveldens kamp?

– Nei. Jeg later som jeg ikke følger med på FFK. Men jeg gjør jo det. Jeg kan tabellen ut og inn!

Fredrikstad-publikummet fikk et lite sjokk da Bryne yppet seg og tok ledelsen tidlig i 2. omgang. Ballen falt til slutt ned hos Pål Aamodt, som skjøt via et FFK-bein og i mål. Keeper Håvar Grøntvedt Jenssen ble utmanøvrert og måtte se ballen ramle inn i mål.

Sondre Sørløkk, som har kommet fra Ull/Kisa i sommer, utlignet til 1–1 på en fin enkeltmannsprestasjon og deretter fullførte han snuoperasjonen med å sende FFK i ledelsen 2–1.

Kongsvinger kom sterkt tilbake etter tapet mot Raufoss. Gamle, gode Adem Güven var selvfølgelig sentral. Han hadde målgivende til målene som gjorde at Kongsvinger ledet 2–0 ved pause. Martin Andersen, Ludvig Langrekken og Vegard Leikvoll Moberg scoret for KIL.

Resultater:

Ranheim-Kongsvinger 1–4, Raufoss-Jerv 2–3, Moss-KFUM Oslo 0–1, Fredrikstad-Bryne 2–1, Start-Skeid 3–0, Åsane-Mjøndalen 3–2.

Kampene mellom Sogndal og Skeid og mellom Hødd og Sandnes/Ulf er utsatt som følge av uværet «Hans».