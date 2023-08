City-stjernen slakter nye regler – serverte oppsiktsvekkende dommerpåstand

MANCHESTER (VG) I Premier League kan normalen bli kamper som varer minst 100 minutter. Pep Guardiola (52) er oppgitt. Det er også stjernespiller Kevin De Bruyne (32), som hevdet dommerteamet var på lik linje etter første tellende kamp.

TØFF BATALJE: For City-spillerne mot Arsenal i Community Shield-oppgjøret på Wembley sist helg. Vis mer

Publisert: 09.08.2023 Oppdatert: 09.08.2023 13:39

For etter å ha gått skadet siden juni, fått noen kjærkomne minutter i Community Shield-oppgjøret mot Arsenal søndag, var De Bruyne lite imponert over den nye praksisen rundt tilleggstid.

I kampen mellom de to engelske gigantene ble det spilt 13 tilleggsminutter.

– Jeg snakket med noen Arsenal-spillere og til og med dommerne, de vil egentlig ikke gjøre dette. Men det er de nye reglene. Jeg kan jo bare tenke meg hva som skjer når du møter et lag på nedre del av tabellen, som driver med drøying av tiden hele tiden, sier han i pressesonen på Wembley.

De Bruyne fortsetter:

– Vi spilte 12-13 minutter overtid (mot Arsenal), men i de type kampene (mot lag lengre ned på tabellen) kan det bli 20-25 min. Men jeg tror dette (reglene) vil endre seg igjen om en til to måneder, sier Citys stjernespiller og koster på seg et skjevt smil.

Regelendringene lyder som følger:

Effektiv spilletid: Ved stopp i spillet, som bytter, skader eller mål, skal dommerteamet legge til tidsbruken for slike hendelser. En dommer skal ifølge Sky Sports ha fortalt at det sjeldent vil bli kamper som varer mindre enn 100 minutter.

Grep mot dårlig oppførsel: Spillere skal ikke konfrontere dommeren underveis i kamper. Managere og annet støtteapparat får heller ikke konfrontere dommerne ved halv- eller full tid. I såkalt teknisk sone, der trenerne står like ved sidelinjen, kan laget bare ha en person.

– En kommende katastrofe, sier spillerforeningen i Premier League.

Manchester United-stjernen Raphaël Varane rettet denne uken krass kritikk mot belastningen spillerne utsettes for og mener situasjonen begynner å bli mer og mer uholdbar.

Manchester City-manager Pep Guardiola fikk kjenne regelendringene på kroppen mot Arsenal sist helg.

Men han tok for seg problematikken allerede sist uke, på en pressekonferanse der VG var til stede. Han skulle egentlig svare på om han forventet «en treg start på sesongen». City-sjefen svarte på noe helt annet.

– Vi skal spille 100 minutter hver kamp. 100 minutter… Det er slitsomt for spillerne. Det er for mye, sa manageren og viste til at klubben skal ut i UEFA supercup-finale, seriespill, Champions League og VM for klubblag.

TAPTE SESONGENS FØRSTE TELLENDE KAMP: Pep Guardiola og Erling Braut Haaland, her etter tapet på straffesparkkonkurranse mot Arsenal sist søndag. Vis mer

– Jeg vet ikke hva det kommer til å bety for spillerne eller managere i fremtiden. For hver sesong blir det vanskeligere å håndtere. De elsker å spille kamper, men de må restituere og få hvile fra spenningen, presset som de utsettes for. Det er mye mental energi som går med. Det blir verre og verre for hvert år og for å være ærlig vet jeg ikke hvordan dette skal ende.

Guardiola tonet ned retorikken litt etter at tilleggstid-fasiten forelå etter Arsenal-kampen.

Han forstod imidlertid ikke hvorfor det i utgangspunktet var lagt til åtte minutter i andreomgang, men uttalte blant annet at «det ikke var irriterende» og at «vi må bli vant til det».

– Men det er et godt spørsmål for den internasjonale lovkomiteen (som bestemmer reglene) og alle folk, fordi de har ikke spurt managere eller spillerne – og vi må akseptere det med den mengden kamper vi spiller, sier han.