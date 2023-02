Kanadier klar for Rosenborg

Rosenborg henter den kanadiske angrepsspilleren Jayden Nelson (20).

NY ROSENBORG-SPILLER: 20 år gamle Jayden Nelson har signert en kontrakt som strekker seg ut 2026.

08.02.2023 19:09

20-åringen, som står oppført med fire landskamper for Canada, kjøpes fra Toronto FC i MLS. Nelson skriver under på en treårskontrakt med Rosenborg.

– Jeg er veldig glad for å være her. Dette er en ny erfaring for meg og jeg ser frem til å sette i gang og vise meg frem, sier Nelson til RBK.no.

Vingen fikk 45 kamper for Toronto i MLS.

– Det har gått fort de siste dagene, men jeg har hørt og sett så mye bra som jeg liker, at det var ingenting å tenke på. Jeg ville til Rosenborg, forteller den nye RBK-spilleren.