Syrlig Guardiola: – Var det vår feil at Gerrard skled?

Manchester City-manager Pep Guardiola (52) trakk frem vonde minner hos Liverpool-fansen da han fikk spørsmål rundt Premier Leagues etterforskning av de lyseblå.

TOK SEG TID: Pep Guardiola svarte på mange spørsmål om etterforskningen mot Manchester City på fredagens pressekonferanse.

12.02.2023 09:50 Oppdatert 12.02.2023 10:07

Premier League bekreftet mandag at Manchester City etterforskes for over hundre finansielle regelbrudd fra 2009/10-sesongen og til nå. Ifølge Guardian risikerer Manchester City å bli strippet for de seks ligatitlene de har vunnet de siste årene.

Guardiola, som har trent Manchester City siden sommeren 2016, fikk fredag spørsmål om han vil ha de samme følelsene knyttet til ligagullene dersom City blir funnet skyldige.

– De øyeblikkene er våre. Helt uavhengig av settingen, tilhører de oss, sier Guardiola og kommer videre med et utsagn som sikkert vil få flere Liverpool-fans til å hisse seg opp.

I 2014 lå Liverpool an til seriegull frem til klubbhelten Steven Gerrard skled og «ga» Chelsea 1–0 i tredje siste serierunde. Chelsea vant kampen 2–0 og Manchester City tok tittelen i sluttrundene. Det ble et mareritt for Liverpool-fansen og Gerrard klarte aldri noe Premier League-tittel:

– Jeg vet ikke om vi var ansvarlige for at Steven Gerrrad skled på Anfield? Var det vår feil? Jeg har respekt for Steven Gerrard, men det øyeblikket tilhører oss, sier Guardiola, som den gang ledet Bayern München.

De siste årene har Liverpool vært Manchester Citys tøffeste konkurrent i England.

Ifølge Sky Sports ønsker andre toppklubber å kaste Manchester City ut av Premier League om klubben blir dømt. Guardiola gikk på fredagens pressekonferanse langt i å antyde et «komplott» fra rivalene og mener etterforskningen er drevet frem av rivalene.

Fakta Regel-bruddene City anklages for og mulige sanksjoner Sesongene 09/10 til og med 17/18 : Brutt regler som krever at det gis informasjon som gir et riktig bilde av klubbens økonomiske situasjon, spesielt med hensyn til dens inntekter (inkludert sponsorinntekter) og driftskostnader.

Sesongene 09/10 til 12/13 : Brutt regler som krever fullstendige detaljer om managerens godtgjørelse.

Sesongene 13/14 til 17/18 : Brutt regler som krever at klubben overholder UEFAs regler, inkludert klubblisenser og økonomisk fair play (Financial Fair Play).

Sesongene 15/16 til og med 17/18 : Brutt regler om lønnsomhet og bærekraft.

Fra desember 2018 til dags dato: Brutt regler som krever at klubben samarbeider med og bistår Premier League i dens undersøkelser, inkludert ved å levere dokumenter og informasjon i god tro. Mulige sanksjoner hvis City blir dømt: At tidligere ligakamper kan bli spilt om igjen.

Den gjeldende klubben kan få poengtrekk.

Den gjeldende klubben kan bli utvist fra ligaen.

Hindre den gjeldende klubben fra å registrere spillere.

Pengebøter.

Kompensasjoner.

Overgangsnekt. Vis mer

Etter at sjeik Mansour bin Zayed Al Nahyan, som er visestatsminister i Abu Dhabi i De forente arabiske emirater, kjøpte klubben i 2008 har Manchester City brukt skyhøye summer og hatt stor suksess nasjonalt med ligatittel i 2012, 2014, 2018, 2019, 2021 og 2022. Samt flere cup-trofeer.

Champions League-tittelen «mangler» fortsatt og sist sommer bladde klubben opp for den norske stjernespissen Erling Braut Haaland.

I 2020 UEFA dømte Manchester City til to års utestengelse fra Champions League, men klubbens anke til CAS (idrettens voldsgiftsrett) gikk gjennom og City slapp utestengelse.

Guardiola sier klubbens advokater er selvsikre rundt Premier Leagues etterforskning, ettersom de har vært gjennom saken med UEFA.

– Det jeg kan si, er at jeg er stolt over våre eiere, over formannen vår og relasjonen vi har og tiden vår sammen. Jeg har stolt på dem tidligere.

Spanjolen, med City-kontrakt til 2025, nekter for at han ønsker å forlate Manchester City på grunn av situasjonen. Han virker heller motivert av anklagene.

PS! Manchester City tar søndag kl. 17.30 imot Aston Villa (på Viaplay).