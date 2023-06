Graham Hansen avslører dramatisk oppladning før finalen: – Ingen andre som har fått det

EINDHOVEN (VG) (Barcelona – Wolfsburg 3–2) Caroline Graham Hansen og Barcelona snudde 0–2 til 3–2 i Champions League-finalen. Etterpå fortalte den norske stjernen at hun havnet på sykehus bare to uker før finalen.

GLEDESTÅRER: Graham Hansen kunne juble for Champions League-triumf







03.06.2023 17:56 Oppdatert 03.06.2023 21:28

Hansen pådro seg en bakterieinfeksjon, og måtte tilbringe tre dager på sykehus.

– Det har vært alt annet enn en optimal oppladning. Det har vært mye følelser. Å kjenne at man egentlig ikke er der man skal være, så er det bare utrolig deilig at det gikk bra og at man fikk lov til å oppleve det her igjen, sier Graham Hansen til VG etter seieren.

Det endte med en uke pause fra trening, og en ganske så sliten kropp.

– Man blir jo veldig redusert når du har to uker hvor du nesten ikke spiser, og én uke trening før en finale. Du går fra å være i ditt livs form, til å være veldig redusert. Det er jo ikke ideelt, sier hun.

Selv aner ikke Hansen hvor hun fikk bakterieinfeksjonen fra.

– Det er ingen andre som har fått det, ingen av de jeg bor med, så litt spesielt. Enda mer uflaks, men når jeg får lov til å være med og vinne titler og prestere som jeg har gjort, så er jeg glad, sier hun videre.

For selv om Barcelona produserte noen helt elleville sjanser, gikk de til pause med 0–2 i finalen. Det sto 15–3 i sjansestatistikken.

Turneringens toppscorer, Ewa Pajor, sjokkerte med en perlescoring etter tre minutter spilt. Så satte Alexandra Popp inn Wolfsburgs andre mål på heading – som hun så mange ganger har gjort før.

Scoringen gjør at Popp tangerer Ada Hegerbergs rekord med scoring i fire ulike finaler.

I annenomgang skulle alt handle om Barcelona. Først scoret Patri Guijarro to mål på tre minutter, før svenske Fridolina Rolfö fullførte katalanernes snuoperasjon tyve minutter før slutt. Da sluttsignalet lød, strømmet gledestårene hos Graham Hansen og co.

– Jeg var lettet. Det var gledestårer. Jeg har hatt to tøffe uker og ikke hatt den perfekte oppladningen. Idretten er aldri snill og perfekt, det er veldig deilig å få lov til å vinne med dette laget i dag, sier hun om følelsene som fylte kroppen hennes da dommeren blåste i fløyta og CL-tittelen var et faktum.

BEVISET: Graham Hansen med trofeet som viser at Barcelona er Champions League mestere i 2022/23-sesongen.

For andre år på rad var Barcelona spådd som favoritter i Champions League-finalen. Mot Lyon i fjor havnet de imidlertid under 0–3 etter en snau halvtime. Da endte det til slutt 1–3 til det franske laget.

Også denne gangen fikk Barcelona en blytung start, men denne gangen hadde de bestemt seg for at historien ikke skulle gjenta seg, ifølge Graham Hansen.

– Jeg tror alle kjente på et flashback fra i fjor. Vi så på hverandre og sa: «Det er nå eller aldri, hvis vi skal vise at vi er et vinnerlag og har lyst til å vinne. Vi er gode nok. Vi må gjøre det vi har fått beskjed om.», forteller Hansen om hvordan de motiverte hverandre i garderoben i pausen.

Ingrid Syrstad Engen kom inn for Hansen i det 79. minutt, og kunne trygge inn 3–2-seieren.

Ifølge Sky Sports er dette bare den andre gangen i historien at et lag vinner en europeisk finale på kvinnesiden etter å ha ligget under med to mål. Den første gangen var det nettopp Wolfsburg som snudde 0–2 til 4–3 mot svenske Tyresö i 2014.

PS: Både Caroline Graham Hansen og Ingrid Syrstad Engen ble hentet fra Wolfsburg til Barcelona.