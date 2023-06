Graham Hansen startet Barcelonas ville snuoperasjon: – Jeg er helt død

EINDHOVEN (VG) (Barcelona – Wolfsburg 3–2) Caroline Graham Hansen og hennes Barcelona viste superkrefter da de snudde 0–2 til 3–2 i Champions League-finalen.

– Denne kampen hadde alle mulige følelser. Jeg er helt død, jeg er så glad, sier Graham Hansen med skjelvende stemme til TV-kanalen DAZN.

For selv om Barcelona produserte noen helt elleville sjanser, gikk de til pause med 0–2 i finalen til tross for at det sto 15–3 i sjansestatistikken.

I annenomgang snudde alt. Først scoret Patri Guijarro to mål på tre minutter, før svenske Fridolina Rolfö fullførte katalanernes snuoperasjon tyve minutter før slutt. Da sluttsignalet lød, strømmet gledestårene hos Graham Hansen og co.

– Jeg er veldig lettet og glad. For to uker siden lå jeg på sykehuset og var helt ferdig. Det å rekke finalen, er deilig og en lettelse, sier Graham Hansen til TV 2.

Barca-stjernen sier til kanalen at hun var «veldig syk» og at hun derfor mistet en uke med trening.

– Hele kroppen er utladet. Det har vært en lang sesong. Det er fantastisk å avslutte på denne måten, sier 28-åringen

For andre år på rad var Barcelona spådd som favoritter i Champions League-finalen. Mot Lyon i fjor havnet de imidlertid under 0–3 etter en snau halvtime. Da endte det til slutt 1–3 til det franske laget.

Også denne gangen skulle Barcelona få en blytung start.

Etter bare tre minutter stjal turneringens toppscorer, Ewa Pajor, ballen fra en dyptliggende Lucy Bronze. Pajor fyrte av og fikk et kjempetreff. Målet var hennes niende i turneringen. Like før pause ville ikke spisskollega Alexandra Popp være noe dårligere. Tyskeren styrte inn kampens andre mål på heading – som hun så ofte har gjort tidligere.

Scoringen gjorde at Popp tangerte Ada Hegerbergs rekord med mål i fire ulike finaler.

STILNET KRITIKERNE: Tyske Alexandra Popp, som har spilt syv Champions League-finaler.

Man kan lure på hva Barcelona-trener Jonathan Giraldez sa til spillerne i pausen, for snaut to minutter inn i andre omgang reduserte Patri Guijarro etter et enormt dribleraid av Graham Hansen, som virkelig hadde våknet til liv.

– Hun står frem med X-faktor og gjør det lille ekstra, sier TV 2-ekspert Solveig Gulbrandsen om Graham Hansen.

Og Guijarro stoppet heller ikke der. Lucy Bronze rettet opp feilen i første omgang og disket opp med et glitrende innlegg som Guijarro enkelt kunne styre inn med venstrefoten. Dermed var lagene like langt i Eindhoven.

Tyve minutter før slutt ble snuoperasjonen fullkommen. Lynn Wilms forsøkte å klarere ballen ut av eget felt, men sendte den rett i en lagvenninne. Da oppsto det kaos i boksen, før ballen spratt i fanget på Fridolina Rolfö som satte den i krysset.

– Jeg trodde aldri at dette kunne skje. På 0–2 hadde jeg troen, men det ble vanskelig. Vi viste sterk mentalitet i dag. Jeg er så stolt av laget. Vi måtte bare fortsette med det vi gjorde, og til slutt klarte vi det, sier matchvinner Rolfö til DAZN.

Ifølge Sky Sports er dette bare den andre gangen i historien at et lag vinner en europeisk finale på kvinnesiden etter å ha ligget under med to mål. Den første gangen var det nettopp Wolfsburg som snudde 0–2 til 4–3 mot svenske Tyresö i 2014.

PS: Både Caroline Graham Hansen og Ingrid Syrstad Engen ble hentet fra Wolfsburg til Barcelona.