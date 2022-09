Storspiller i ny rolle og vil tilbake på landslaget: – Et mål jeg har

Håvard Nielsen har ikke vært i en landslagstropp siden 2015. Nå håper han å ha bedre muligheter i en ny posisjon.

Håvard Nielsen (t.v.) har vært utenlandsproff siden 2012, men ikke vært på landslaget siden 2015. Her fra sin forrige klubb i Tyskland, Greuther Fürth.

Jonas Bucher, VG

28. sep. 2022 16:32 Sist oppdatert nå nettopp

Aftenposten samarbeider med VG-sporten. Derfor får du som Aftenposten-leser også artikler og tjenester som er laget av VG.

Med blant annet en av verdens beste spisser som konkurrent på Norge, har Tyskland-proff Håvard Nielsen havnet bak i køen blant aktuelle landslagsspillere.

Sist Nielsen spilte med flagget på brystet var fortsatt Per-Mathias Høgmo landslagstrener, og Hannover 96-spilleren har hatt flere trøblete perioder siden.

– Etter at Høgmo var ferdig som landslagstrener slet jeg mye med skader og spilte lite fotball. Det var en periode hvor jeg følte det kom nye problemer hele tiden, sier 29-åringen til VG.

Les også I skyggen av Haaland: – Vet ikke om jeg er nummer to engang

Men Nielsen, som ble solgt til Salzburg som 19-åring, har til tross for flere skade- og mageproblemer holdt seg i tysk fotball siden 2015.

Eintracht Braunschweig, Freiburg, Duisburg, Greuther Fürth og nå Hannover 96. Særlig i Fürth fløt det godt for Nielsen som spilte mye, og bidro sterkt til opprykket til Bundesliga med 18 målpoeng.

Etter at Fürth rykket ned til 2. Bundesliga i mai, tok trener Stefan Leitl med seg Nielsen til Hannover på samme nivå. Hannover er en større klubb med mer ressurser og ser seg som en naturlig Bundesliga-klubb.

I fjor beskrev Nielsen overfor VG seg selv som «en ganske vrien spiller for Fürth» med tanke på de ulike problemene med kroppen. Hittil i årets sesong har Nielsen blomstret på nest øverste nivå i Tyskland - i en ny rolle.

– Jeg er ikke bare en ren boks-spiss, men trives med å bidra også i det oppbyggende spillet. Jeg har stort sett spilt i en tier-rolle bak spissene, og det har jeg egentlig hatt veldig godt av, forteller Nielsen og legger til:

– På denne måten får jeg brukt flere av ferdighetene mine, i tillegg til å score mål. Etter første serierunde har jeg bare spilt 90-minuttere med unntak av én kamp.

Han har siden overgangen til Salzburg i 2012 stort sett spilt spiss, men det siste året har Leitl testet ut lysluggen som offensiv midtbanespiller.

Oslo-gutten står med fem scoringer på de åtte første kampene i Hannover, og har også notert seg for en målgivende pasning. I tillegg er han tatt ut på rundens lag to ganger.

– Det er ganske brukbart, altså. Det er veldig gøy at scoringene begynner å sitte. Rent sportslig så var det litt vanskelig for laget i de tre første kampene, men nå har vi seks kamper uten tap. Så det har vært veldig bra og gøy i det siste, forteller Nielsen.

Nå håper han at posisjonsbyttet fra spiss til «tier» vil øke mulighetene for et comeback på landslaget. For han anerkjenner åpenbart at posisjonen på topp er kapret av Erling Braut Haaland.

– Akkurat på spissplass skjønner jeg at det er ganske «tight» om plassene. Da er det jo også et spørsmål om man kan vurdere meg som offensiv midtbanespiller eller hengende spiss i stedet, men der er det også allerede et godt utvalg, sier Nielsen.

Fakta Håvard Nielsen Født: 15. juli 1993 Klubb: Hannover 96 (siden juli 2022) Tidligere klubber: Vålerenga (2009–2012), Red Bull Salzburg (2012–2016), Eintracht Braunschweig (lån 2014–2015), Freiburg (2016–2017), Fortuna Düsseldorf (2017–2019), Duisburg (lån 2019). Greuther Fürth (2019) Antall kamper i Bundesliga: 46 (4 mål) Antall kamper i 2. Bundesliga: 150 (35 mål) A-landskamper for Norge: 14 (2 mål) Vis mer

– Jeg tenker at det må være veldig positivt å ha spillere som kan bekle flere roller offensivt, utdyper han.

Han mener det er muligheter for å se sitt eget navn på et fremtidig landslagsuttak - om han fortsetter å levere på samme nivå.

– Jeg håper at det er realistisk med et comeback på landslaget. Nå vet jeg ikke hvor hvordan 2. Bundesliga vurderes i forhold til andre ligaer, men jeg vil si at det er ganske høyt og godt nivå her, hevder den tidligere landslagsspilleren.

– Å komme tilbake på landslaget er et mål jeg har, slår han fast.

Han opplyser at han ikke har hatt kontakt med landslagstrener Solbakken siden han overtok i 2020, men håper likevel at prestasjonene hans blir lagt merke til.

Hannover ligger på fjerdeplass i 2. Bundesliga etter ni serierunder.